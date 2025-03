Ajax gaat op slechte velden trainen en met partijdige scheidsrechters werken

Ajax werkt aan de verbouwing van sportpark De Toekomst. In het Algemeen Dagblad wordt ingezoomd op enkele details van het nieuwe complex, dat ‘voetbal, spelen, creativiteit en bewegen’ moet uitstralen. Een van de ideeën is om bewust te trainen op minder goede grasmatten.

Het nieuwe complex moet geen luxe uitstralen. “Ajax wil wegblijven van het pamperen van jeugdspelers”, zo schrijft de krant. Volgens directeur voetbalzaken Marijn Beuker is het een misvatting dat bij een topclub alleen topvelden horen. De jeugd van Ajax heeft het immers lastig als in uitwedstrijden op een knollentuin wordt gespeeld. Ook AZ maakt bewust gebruik van mindere velden.

Ajax liet zich inspireren door een documentaire over Usain Bolt en andere Jamaicaanse topsprinters. Die trainen in Jamaica nog altijd op gravelvelden, ‘waardoor ze des te sneller zijn op tartanbanen waar nog geen krasje op zit’. Beuker: “Waarom is Bertrand Traoré zo geniaal aan de bal? Die voetbalde vroeger ook niet op een onberispelijke mat.”

'Bewust partijdig fluiten'

Ajax ziet dat kinderen minder buitenspelen, anders worden opgevoed en minder ‘hobbels’ in hun leven te verwerken hebben. Die hobbels wil de club opwerpen. “Soms figuurlijk, door bewust partijdig te fluiten op de training, maar wat de verbouwing betreft ook letterlijk. Eén van de huidige velden wordt daarom omgetoverd tot drie kleinere, waarvan één met klinkers, één met gravel en één met stoeptegels net als op het schoolplein.”

