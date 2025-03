Jade Anna thuis lastiggevallen: 'Laat je borstvergroting zien!'

Influencer Jade Anna van Vliet vertelt in een TikTok-video dat ze is lastiggevallen door kinderen, die riepen dat ze haar borstvergroting moest laten zien. De vriendin van Ajacied kan niet begrijpen dat de begeleiding van de kinderen niet ingreep.

De TikTok-video, die inmiddels ruim 900.000 keer bekeken is, begint met een frustratie van Van Vliet: “Mensen weten duidelijk waar ik woon, daar zijn we inmiddels wel achter.” Van Vliet en Taylor wonen in een behoorlijk herkenbaar complex in Zaandam, samen met hun hond Navy.

LEES OOK: Jade Anna aangevallen op straat: 'Geschrokken waar mensen toe in staat zijn'

Van Vliet vertelt dat de kinderen in eerste instantie begonnen te roepen naar de hond, die ze herkenden uit de video's, maar later ook de influencer zelf lastigvielen. “Jade Anna, laat je borstvergroting zien!”, zouden de kinderen geroepen hebben.

Van Vliet verbaast zich over de leeftijd van de boosdoeners: “Ik kan je vertellen, die zaten nog niet op de middelbare school.” Bovendien vertelt van Vliet dat een begeleider van de kinderen op een later moment niet ingreep, terwijl de kinderen doorgingen met roepen: “Ik snap dat niet.”

