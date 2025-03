Jade Anna aangevallen op straat: 'Geschrokken waar mensen toe in staat zijn'

Op sociale media gaat een video rond waarop te zien is dat Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-middenvelder , tijdens het uitlaten van haar hond is lastiggevallen. Een TikTokker trof haar meermaals met een automatisch waterpistool. Jade Anna is ‘geschrokken van waar mensen toe in staat zijn’.

In een parkje in de buurt van haar woning werd Jade Anna opgewacht door een TikTok-gebruiker. Ze was het eerste slachtoffer van een persoon die onder de naam ‘Pop de Influencer’ zelfs donaties via GoFundMe vraagt om bekende influencers nat te spuiten met een waterpistool.

Artikel gaat verder onder video

Op de video is te zien dat Jade Anna meermaals werd geraakt, terwijl ze met haar hond liep en een pakketje in haar hand had. Ze deelt nu een foto waarop te zien is dat ze na het incident in de lift staat en doorweekt is.

Jade Anna: 'Maakt me erg verdrietig'

“Ik heb er bewust niks over gedeeld, omdat ik niet wist welke woorden ik ervoor moest gebruiken”, reageert Jade Anna op een vraag van een volger op het incident. “Maar inderdaad erg laf. Ik weet dat ik online veel deel en dus al erg kwetsbaar ben, maar dat dit gebeurt voor mijn huis terwijl ik met mijn hondje loop, maakt me erg verdrietig.”

Jade Anna verzekert dat het goed met haar gaat. “Thanks voor jullie lieve berichtjes, I’m okay!! Ik was en ben vooral geschrokken van waar mensen toe in staat zijn. Ik focus me altijd al op mezelf en zou never nooit een ander iets misgunnen of aandoen, dus ik kan er echt met m’n hoofd niet bij."