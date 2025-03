Louis van Gaal vertelt waarom hij trots is op Ajax

Ajax vierde onlangs (18 maart jongstleden) zijn 125-jarig bestaan. Louis van Gaal, nu adviseur van de Raad van Commissarissen bij de club, is enorm trots op de Amsterdamse vereniging, waarmee hij grote successen beleefde.

Op de clubsite van Ajax gaat Van Gaal in op het mooie jubileum, waar rondom de wedstrijd Ajax - AZ (2-2) uitgebreid bij werd stilgestaan. "Het is geweldig dat een club 125 jaar kan bestaan. En dat op het hoogste niveau. Ik vind het nogal wat. Mijn clubs Ajax, Bayern (1900, red.) en FC Barcelona (van eind 1899, red.) zijn toevallig allemaal opgericht rond dezelfde periode. Mooi om bij dat soort grote clubs gewerkt te hebben. Als je meer dan honderd jaar zoveel impact hebt op fans, dan mag je daar heel trots op zijn. En ik ben heel trots op Ajax. Maar ook op Bayern en Barça."

Van Gaal, die vroeger opkeek naar Henk Groot en Rinus Michels, legt uit hoe Ajax uitgroeide tot zíjn club. "Ik ben geboren in Amsterdam-Oost en Ajax was in mijn jongste jaren al een van de belangrijkste clubs van Nederland. Toen nog niet van Europa, dat kwam later. Het is daarom denk ik dat ik destijds voor de club Ajax koos omdat ik in de Watergraafsmeer geboren ben. DWS en Blauw-Wit waren natuurlijk ook Amsterdamse clubs, maar die waren niet van het niveau Ajax."

De voormalig trainer heeft op veel plekken successen gekend, en ook zeker in Amsterdam. Met Ajax won Van Gaal drie keer het landskampioenschap, drie keer de Nederlandse supercup, eenmaal de beker en transnationaal ook nog eens een Champions League (94/95, red.), een UEFA Cup en een Wereldbeker voor clubs. Mede dankzij al het succes van de Amsterdammers is Van Gaal zich echt verbonden met de club gaan voelen. "Ik heb in een tijd geleefd dat Ajax meerdere malen achter elkaar Europees kampioen werd en onder mijn leiding gebeurde dat in de jaren negentig nog een keer opnieuw. Die gouden tijden heb ik van dichtbij meegemaakt. Dat maakt je wel tot Ajacied."

Van Gaal was na 2004 geruime tijd niet verbonden aan Ajax, tot eind 2023. Het markante figuur blikt dan ook nog even terug op alle periodes waarin hij betrokken was bij de club. "Er liggen geweldige herinneringen bij Ajax. Van mijn jeugdherinneringen tot de gouden jaren zeventig waarbij ik als speler van het tweede elftal van dichtbij kon zien wat er allemaal voor nodig was om tot die successen te komen. En later natuurlijk als trainer in de jaren negentig toen we onder mijn leiding alle nationale en internationale prijzen wonnen. Als adviseur van de RvC is dit nu eigenlijk weer een nieuwe periode waarin ik met de club te maken heb. Een periode waarin ik Ajax help om weer op de goede weg te komen."

