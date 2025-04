Rosa onthult inhoud van briefje van Farioli bij PSV – Ajax

kreeg in de slotfase van de wedstrijd tussen PSV en Ajax (0-2) een briefje in zijn handen geduwd met instructies van Francesco Farioli. Na het lezen van de boodschap stopte de rechtsback het papiertje in zijn sok. In gesprek met Ajax TV vertelt de verdediger wat er op het briefje stond.

Ajax deelde afgelopen weekend een mokerslag uit aan PSV door met 0-2 te winnen in het Philips Stadion. Daardoor gaan de Amsterdammers met een voorsprong van negen punten aan kop in de Eredivisie, waarmee de landstitel slechts een kwestie van tijd lijkt. Farioli werd gedwongen met winteraanwinst Rosa te starten, nadat Anton Gaaei een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd, tegen AZ.

De Braziliaan speelde een sterke pot tegen Noa Lang en was ook in aanvallend opzicht belangrijk met zijn eerste assist voor Ajax bij de 0-1 van Davy Klaassen. “Ik ben blij dat ik iedereen heb kunnen laten zien wie ik ben”, stelt Rosa enkele dagen na het duel bij Ajax TV. “Dit zijn de wedstrijden die ik het liefste speel, ik heb er zelfs een voorkeur voor. Ik hou van de sfeer en de druk die erbij komt kijken. Het is mooi dat je iedereen hoort schreeuwen en dat je ze aan het einde uit kan lachen. Dit is waar voetbal om draait.”

Briefje van Farioli

Zo’n tien minuten voor het einde van de wedstrijd besloot Farioli een tactische omzetting toe te passen. Dat deed de oefenmeester middels een briefje, dat via Oliver Edvardsen, Jordan Henderson en Josip Sutalo in handen van Rosa. “We gingen onze formatie veranderen”, licht de Braziliaan de inhoud van het briefje toe. “Ik ging op de vleugel spelen met een achterhoede van vijf man.” De verdediger moest het briefje vervolgens wegstoppen in zijn sok. “Zodat niemand het zou zien. Het was heel ouderwets”, besluit hij.

