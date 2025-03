‘Arsenal stuurt scouts naar Amsterdam om sterkhouder Ajax te bekijken’

Arsenal heeft zich gemengd in de strijd om de handtekening van , zo weet transferexpert Rudy Galetti van TEAMTalk. De Londenaren gaan de strijd aan met Liverpool, Chelsea, Real Madrid en AC Milan om de verdediger van Ajax over te nemen.

Vorige maand werd duidelijk dat Hato in beeld is bij Liverpool als mogelijke opvolger van Virgil van Dijk, die een aflopend contract heeft op Anfield. De club van Arne Slot zou zelfs al scouts naar Amsterdam hebben gestuurd om de jonge verdediger te bekijken. Tot dusver kwam het nog niet tot een bod van The Reds, die nu moeten vrezen voor serieuze concurrentie.

Volgens Galetti heeft Arsenal zich namelijk in de strijd om Hato gemengd. Vorige week speculeerde Caught Offside dat The Gunners door de aanwezigheid van Riccardo Calafiori en Myles Lewis-Skelly komende zomer geen nieuwe poging gaan doen om Hato los te weken bij Ajax, maar dat gaat volgens Galetti zeer waarschijnlijk wel gebeuren. Sterker nog, enkele weken geleden zouden de Londenaren scouts naar Amsterdam hebben gestuurd om de jonge verdediger aan het werk te zien.

Mocht Arsenal zich daadwerkelijk gaan melden voor Hato, zal het flink in de buidel moeten tasten. Waar Ajax oorspronkelijk een vraagprijs van dertig miljoen euro hanteerde, hebben de Amsterdammers deze inmiddels verhoogd. Naar verluidt moet het talent nu 45 tot 50 miljoen euro opleveren. Naast Liverpool en Arsenal zouden ook Real Madrid, Chelsea en AC Milan wel oren hebben naar de komst van de jongeling.

