'Premier League lonkt voor Jorrel Hato: drie topclubs hebben Ajax-verdediger in het vizier'

zou Ajax komende zomer zomaar eens kunnen verruilen voor de Premier League. Caught Offside schrijft althans dat drie Engelse topclubs de negentienjarige verdediger in het vizier hebben.

Hato loste recent Matthijs de Ligt af als jongste speler ooit met honderd wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. De verdediger, die zowel centraal achterin als op de linksbackpositie uit de voeten kan, staat er internationaal uitstekend op. Al langere tijd wordt Hato gelinkt aan Real Madrid, maar het blijft onduidelijk of De Koninklijke komende zomer een poging wil gaan wagen om hem naar Spanje te halen.

Volgens Caught Offside zijn zowel het Liverpool van Arne Slot als stadgenoten Arsenal én Chelsea de mogelijkheid aan het onderzoeken om Hato komende zomer naar Engeland te halen. Het medium schrijft dat Arsenal afgelopen zomer al aan Hato dacht, maar uiteindelijk besloot voor de Italiaan Riccardo Calafiori te gaan. Omdat Myles Lewis-Skelly inmiddels ook is doorgebroken is het echter nog maar de vraag of The Gunners komende zomer alsnog een poging gaan wagen.

Daardoor zou een overstap naar Liverpool 'waarschijnlijker' zijn, zo redeneert men. Hato zou bij The Reds de opvolger moeten worden van Andy Robertson. De Schot is al jaren een vaste waarde op de linksbackpositie, maar is inmiddels 31 en weet dit seizoen niet elke week te overtuigen. Daarnaast zou Chelsea ook een interessante optie voor Hato kunnen blijken: "Chelsea staat erom bekend te investeren in de beste jonge spelers ter wereld, dus Hato kan ervan uitgaan dat hij speeltijd en een kans om zich te ontwikkelen zou krijgen op Stamford Bridge."

