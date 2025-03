Jorrel Hato krijgt heel bijzonder verjaardagscadeau van Francesco Farioli

vierde vrijdag zijn negentiende verjaardag. Toch was dit niet het enige memorabele moment voor de verdediger, aangezien hij een dag eerder zijn honderdste wedstrijd in het eerste van Ajax speelde. Daarom krijgt Hato van zijn trainer Francesco Farioli op zijn verjaardag een bijzonder cadeau.

Hato maakte op 11 januari 2023 op zestienjarige leeftijd zijn debuut in Ajax 1 in de bekerwedstrijd bij FC Den Bosch (0-2). In de jaren die volgde ontwikkelde de jonge verdediger zich tot onmisbare kracht in de achterhoede van de Amsterdammers. Donderdag, een dag voor zijn negentiende verjaardag, speelde hij daardoor alweer zijn honderdste duel voor Ajax, tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Europa League. Helaas voor Hato was het resultaat niet waar hij op had gehoopt in zijn jubileumduel, aangezien de Duitsers aan het langste eind trokken: 1-2.

Een dag na de wedstrijd vierde Hato zijn negentiende verjaardag, waarvoor hij een schitterend cadeau overhandigd krijgt van Farioli. Nadat de Italiaan zijn pupil heeft gefeliciteerd, haalt hij een ingelijst shirt tevoorschijn. Daarop staat de naam van Hato, met rugnummer 100, verwijzend naar zijn honderd duels in het eerste van Ajax.

“Ik heb het privilege en de eer om je een heel klein, maar heel mooi cadeau te geven”, geeft de trainer aan voordat hij het cadeau overhandigt. “Ik denk dat het heel mooi is”, herhaalt Farioli nog een keer. Hato is er zelf heel blij mee. “Mooi cadeau, mooi cadeau, op mijn verjaardag”, zegt hij in de camera van de clubkanalen. “Deze krijgt zeker een mooi plekje.”

