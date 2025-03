‘Ajax wil boomlange Daniel Méndez naar Amsterdam halen’

Ajax hoopt zich spoedig te kunnen versterken met de negentienjarige Daniel Méndez van CF Pachuca, zo weet het Mexicaanse Fox Sports. De Guatemalaan werd onlangs voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van zijn land.

Méndez maakt in Mexico dit moment zijn minuten voor het Onder 23-elftal van Pachuca. Dit seizoen kwam hij tot tien duels in dat elftal, waarin hij drie doelpunten wist te maken. Met name door zijn krachtige fysiek viel hij op in die wedstrijden, waardoor de spits van 1,99 meter door Luis Fernando Tena is opgeroepen voor de oefenwedstrijd van Guatemala tegen Honduras en de kwalificatiewedstrijden voor de Gold Cup tegen Guyana.

Naast de Guatemalaanse bond is de ontwikkeling van Méndez ook in Europa opgevallen, zo schrijf Fox Sports. De in Amerika geboren spits, die ook over de Mexicaanse nationaliteit beschikt, zou namelijk nauwlettend gevolgd worden door Ajax.

Of het komende zomer tot een transfer naar Amsterdam gaat komen voor Méndez, zal nog moeten blijken. De verwachting is wel dat hij in de komende maanden in ieder geval langs zal gaan bij Ajax, waar hij dan verschillende tests zal moeten ondergaan.

