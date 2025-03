Hato neemt jeugdspeler onder zijn hoede: ‘Dan klapt hij me op mijn achterhoofd’

is erg belangrijk in de ontwikkeling van Elgyn Hato, zo laat laatstgenoemde weten in gesprek met de clubkanalen van Ajax. De verdediger gaat regelmatig aan de slag met zijn broertje in een poging te werken aan diens tweebenigheid.

Elgyn Hato trad afgelopen zomer in de voetsporen van zijn oudere broer, door de overstap van Sparta Rotterdam naar Ajax te maken. Jorrel Hato vond dat de keuze volledig aan zijn broertje moest zijn, dus besloot hij geen advies te geven. Uiteindelijk is de keuze dus op Ajax gevallen, waar Elgyn aansloot bij Onder 14.

Op voetballend gebied krijgt Elgyn wel adviezen en hulp van zijn oudere broer, die al honderd wedstrijden in het eerste van Ajax speelde. In gesprek met de clubkanalen krijgt het talent de vraag hoe hij zo tweebenig is geworden. “Oefenen vooral, met mijn broer”, legt de jeugdspeler uit. “We hadden twee deuren en daar gingen we doorheen spelen met links en rechts. Dan mocht je maar één keer aannemen.” En als dit niet goed ging? “Dan klapt hij me op mijn achterhoofd”, lacht de middenvelder, die ook als verdediger kan spelen.

Elgyn Hato maakt indruk

Jeugdtrainer Frank Korpershoek is zeer tevreden met de ontwikkeling van de jonge Hato. “Het is een fysiek sterke jongen, maar daarbuiten kan hij zich met twee benen makkelijk redden”, looft de coach zijn pupil. “Hij kan een man passeren, op meerdere posities uit de voeten en is bovenal gewoon een hele fijne jongen om mee te werken. Leergierig, perfectionistisch, maar altijd op zoek naar de uitdagingen en de wat moeilijkere oplossingen. Dat is iets wat bij ons past, niet dat balletje terug, maar kijken of je vooruit kunt draaien. Dat kenmerkt hem.”

