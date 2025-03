'Farioli heeft verkeerd gegokt, deze misrekening kan Ajax duur komen te staan'

Wim Kieft schrijft in zijn column in De Telegraaf dat Ajax-trainer Francesco Farioli 'verkeerd heeft gegokt' toen hij afgelopen winter drie extra spelers mocht inschrijven voor de Europa League. De Italiaan koos voor Oliver Edvardsen, Davy Klaassen en Lucas Rosa, maar niét voor doelman . Daardoor moest donderdagavond plots komen opdraven toen eerste keus de strijd tegen Eintracht Frankfurt vanwege een liesblessure moest staken.

Pasveer ging donderdagavond bij een 1-0 voorsprong geëmotioneerd naar de kant met een liesblessure. Die komt de routinier op minstens 'enkele weken' absentie te staan, zo maakte Ajax vrijdag bekend. Gorter kwam daarom voor het eerst in ruim een jaar weer eens binnen de lijnen en moest - buiten zijn schuld - vrijwel direct de gelijkmaker uit zijn doel vissen. In de tweede helft kon de 24-jarige doelman ook de beslissende 1-2 niet voorkomen, waardoor Ajax volgende week bij de return in Frankfurt een kleine achterstand moet zien weg te poetsen.

"Farioli heeft trouwens verkeerd gegokt met het niet inschrijven van tweede keeper Matheus", schrijft Kieft. "Je kan met een 41-jarige basiskeeper als Remko Pasveer geen risico nemen. De kans op blessures is groter dan bij een jonge keeper", meent de oud-spits. Gorter heeft in de woorden van Kieft 'al eerder bewezen het niveau van Ajax niet aan te kunnen', waardoor de kansen op het bereiken van de kwartfinale van de Europa League flink slinken: "Hij moet Ajax overeind houden in Duitsland terwijl Matheus in Amsterdam zit. Een misrekening die Ajax met uitschakeling in de Europa League zomaar duur kan komen te staan", aldus Kieft.

Ajax mag Matheus, ook na het wegvallen van Pasveer, niet alsnog inschrijven voor de Europa League. Er bestaat binnen de reglementen van de UEFA wel de mogelijkheid dat een club gedurende het seizoen een extra doelman mag inschrijven. Dit kan echter pas zodra er twee keepers van de A-lijst naar verwachting minstens dertig dagen geblesseerd moeten toekijken. De club moet dit dan ook medisch kunnen aantonen, waarna de UEFA zelf nog een aanvallende controle kan uitvoeren. Omdat alleen Pasveer voorlopig in de lappenmand zit, voldoet Ajax niet aan de voorwaarden om Matheus alsnog te kunnen registreren.

