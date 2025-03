Vrees voor Pasveer komt uit: 'Afwachten hoe snel ik terug zal zijn'

Ajax kan de komende weken geen beroep doen op doelman . De 41-jarige keeper heeft in het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt een liesblessure aan zijn rechterbeen opgelopen, zo bevestigen de Amsterdammers via de officiële kanalen. Pasveer is hierdoor sowieso 'enkele weken' uitgeschakeld.

Pasveer keerde tegen Eintracht Frankfurt terug onder de lat, nadat hij de Eredivisie-duels tegen Go Ahead Eagles (2-0) en Almere City (0-1) moest laten schieten. Al zat Pasveer bij de wedstrijd tegen de hekkensluiter wel weer bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. In de Europa League maakte Pasveer een prima indruk, al moest hij halverwege zichtbaar aangeslagen het veld verlaten.

Na een vrij onschuldige pass op Jorrel Hato greep Pasveer naar zijn lies. De 41-jarige doelman wreef over de spier, keek moeilijk naar de zijkant en ging er volgens bij zitten. Clubarts Niels Wijne kwam het veld in voor de blessurebehandeling en trok vrij snel zijn conclusie. Hij gebaarde met zijn vingers naar trainer Francesco Farioli dat Pasveer gewisseld moest worden.

"Bij het inspelen van de bal voelde ik helaas direct dat het niet goed zat", aldus Pasveer. "Vanmiddag heb ik in het ziekenhuis een scan gehad en deze bevestigde een liesblessure. Hierdoor zal ik minimaal enkele weken moeten revalideren. Uiteraard ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren. Hoe snel dat daadwerkelijk zal zijn is even afwachten."

Blessure Pasveer bezorgt Farioli hoofdbrekens

De blessure van Pasveer levert Farioli in ieder geval de nodige kopzorgen op, aangezien reservedoelman Matheus Lima Magalhães niet in actie mag komen in de Europa League. Ajax mocht na de afgelopen transferperiode drie nieuwe speler inschrijven voor de Europa League en koos daarbij voor Davy Klaassen, Oliver Edvardsen en Lucas Rosa. Youri Regeer kon als voormalig jeugdspeler worden toegevoegd aan de B-lijst van de Amsterdammers. Matheus viel daarom buiten de boot. Regels van de UEFA schrijven voor dat de Braziliaanse goalie niet alsnog mag worden ingeschreven.

Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat Matheus in de Eredivisie het doel zal verdedigen en dat Jay Gorter, die donderdagavond al binnen de lijnen kwam als invaller, het doel gaan verdedigen in de return tegen Eintracht Frankfurt. Verder beschikt Farioli nog over Jong Ajax-doelmannen Charlie Setford en Paul Reverson.

Remko Pasveer sidelined for several weeks.



Get well soon, Remko 👊 — AFC Ajax (@AFCAjax) March 7, 2025

