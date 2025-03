Kopzorgen voor Farioli: Matheus mag geblesseerde Pasveer niet vervangen in Europa League

Ajax kan Lima Magalhães niet inschrijven voor de Europa League als vervanger van de geblesseerde . Dat blijkt uit regelgeving van de UEFA. De 41-jarige doelman viel donderdagavond halverwege de eerste helft tegen Eintracht Frankfurt uit met hoogstwaarschijnlijk een liesblessure. Alleen onder strikte voorwaarden mag de Amsterdamse club een nieuwe doelman inschrijven, maar daar voldoet Ajax niet aan.

Clubs mochten na de afgelopen transferperiode van de UEFA drie nieuwe spelers inschrijven voor de Europese toernooien. Ajax koos ervoor om Davy Klaassen, Oliver Edvardsen en Lucas Rosa in te schrijven. Youri Regeer kon als voormalig jeugdspeler worden toegevoegd aan de B-lijst van de Amsterdammers. Door deze keuzes viel Matheus, die door Ajax met een optie tot koop gehuurd wordt van SC Braga, buiten de boot. Daardoor kan de Braziliaanse doelman niet in actie komen in de Europa League.

Pasveer keerde tegen Eintracht Frankfurt terug onder de lat, nadat hij de Eredivisie-duels tegen Go Ahead Eagles (2-0) en Almere City (0-1) moest laten schieten. Al zat Pasveer bij de wedstrijd tegen de hekkensluiter wel weer bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. In die duels verdedigde Matheus het Ajax-doel.

De rentree van Pasveer onder de lat was echter van korte duur, aangezien hij na een vrij onschuldige pass op Jorrel Hato naar zijn lies greep. Al vrij snel werd duidelijk dat de ervaren doelman vervangen moest worden. Na afloop liet Francesco Farioli weten te vrezen voor een lange absentie van Pasveer.

Wanneer mag Ajax wel een keeper vervangen in de Europa League?

Er werd de suggestie gewekt dat Ajax Matheus alsnog kon inschrijven door de blessure van Pasveer, maar niets is minder waar zo blijkt uit de UEFA-reglementen. Er is wel de mogelijkheid dat een club gedurende het seizoen een extra doelman mag inschrijven. Dit kan zodra er twee keepers van de A-lijst naar verwachting minstens dertig dagen geblesseerd moeten toekijken. De club moet dit dan ook medisch kunnen aantonen, waarna de UEFA zelf nog een aanvallende controle kan uitvoeren.

Gezien het feit dat alleen Pasveer geblesseerd is, kan Ajax geen gebruikmaken van deze regel. Daarom zal naar alle waarschijnlijkheid Jay Gorter, die donderdagavond al binnen de lijnen kwam als invaller, het doel gaan verdedigen in de return tegen Eintracht Frankfurt. Verder beschikt Farioli nog over Jong Ajax-doelmannen Charlie Setford en Paul Reverson.

