Dit is de reden waarom Pasveer geëmotioneerd het veld verliet bij Ajax - Eintracht Frankfurt

De 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt was niet de enige tegenvaller die Ajax moest slikken. De Amsterdammers zagen halverwege de eerste helft de ervaren doelman het veld verlaten met een liesblessure. Een blessure die mogelijk consequenties heeft voor de toekomst van de 41-jarige goalie in Amsterdam, schrijft het Algemeen Dagblad.

Pasveer keerde tegen Eintracht Frankfurt terug onder de lat, nadat hij de Eredivisie-duels tegen Go Ahead Eagles (2-0) en Almere City (0-1) moest laten schieten. Al zat Pasveer bij de wedstrijd tegen de hekkensluiter wel weer bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. In de Europa League maakte Pasveer een prima indruk, al moest hij halverwege zichtbaar aangeslagen het veld verlaten.

Na een vrij onschuldige pass naar Jorrel Hato greep Pasveer naar zijn lies. De 41-jarige doelman wreef over de spier, keek moeilijk naar de zijkant en ging er volgens bij zitten. Clubarts Niels Wijne kwam het veld in voor de blessurebehandeling en trok vrij snel zijn conclusie. Hij gebaarde met zijn vingers naar trainer Francesco Farioli dat Pasveer gewisseld moest worden.

Een fikse dreun voor Ajax, weet het AD. "Ajax koestert Pasveer, omdat de allround doelman ook een grote invloed op de kleedkamer heeft. Als mentor van de jonkies, aanjager van het topsportklimaat en bewaker van de sfeer. Vorige maand vond Davy Klaassen na zijn honderste treffer voor Ajax honderd ballen in zijn auto. En toen het clubicoon kort voor zijn verjaardag hands maakte tegen Union Sint-Gillis, was Pasveer er als de kippen om zijn keepershandschoenen cadeau te geven."

De krant weet dat het andersom ook het geval is. "Pasveer is dolgelukkig bij de club. Het trainingsbeest kan er geen genoeg van krijgen", klinkt het. De in Enschede geboren doelman beschikt bij Ajax over een aflopend contract en als het aan hemzelf ligt, dan plakt hij daar sowieso nog een jaartje aan vast.

"Naast zijn grote droom om keepend kampioen te worden, hoopte de Tukker de komende weken definitief een nieuw contract af te dwingen. Pasveer is er voor zichzelf al lang uit: of verlengen bij Ajax, of stoppen. Een contract bij een andere club, daar doet de sluitpost het niet meer voor. Ook voor die wens komt de liesblessure slecht uit.

Pasveer wil keepend kampioen worden

De emoties van Pasveer komen ook voort uit het feit dat hij dolgraag nog een keer keepend kampioen wil worden. Er is de vrees dat de geroutineerde doelman er voor langere tijd uitligt, waarmee hij een déjà vu heeft naar het seizoen 2021/2022. Destijds raakte de doelman na een sterke reeks wedstrijden ook geblesseerd.

Ook toen was het in de achtste finale, maar dan een treetje hoger: in de Champions League. "Ik brak uit bij Benfica mijn vinger. Einde seizoen”, blikte Pasveer in november vorig jaar terug in gesprek met het AD. "Het ging me niet eens om die return. Maar bij PSV werd ik als reserve kampioen en ik wilde nu per se keepend de titel pakken. Ik speelde zelfs in de beker. Dat ik uiteindelijk weer toe moest kijken toen we kampioen werden, is de grootste pijn uit mijn carrière.”

