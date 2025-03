KNVB geeft geen straf aan Kroes na aandelenhandel Ajax, directeur nog niet helemaal veilig

Alex Kroes zal geen straf krijgen van de licentiecommissie en de KNVB, zo weet RTL. De technisch directeur van Ajax kocht vanaf april 2022 aandelen van de Amsterdammers, terwijl hij in dienst was van Go Ahead Eagles en AZ. Dat is tegen de regels van de voetbalbond, maar Kroes krijgt hier geen straf voor. De bestuurder kan nog wel een straf van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgen.

Kroes werd in de zomer van 2023 gepresenteerd als nieuwe algemeen directeur van Ajax. De bestuurder was echter al sinds april 2022 bezig met het aankopen van aandelen van de Amsterdammers. In die tijd was hij werkzaam bij Go Ahead Eagles en AZ, waardoor hij volgens de regels van de KNVB geen aandelen in andere clubs mocht kopen. De bond heeft de zaak daarom voorgelegd aan de licentiecommissie, maar die heeft besloten er niets mee te doen.

“De zaak Kroes is aan de orde geweest tijdens een vergadering van de licentiecommissie”, legt een woordvoerder van de commissie uit aan RTL. “Omdat het hier om een individueel persoon gaat, valt dit buiten de beoordeling van de licentiecommissie en is de casus dus niet inhoudelijk behandeld. Voor de licentiecommissie is de zaak afgehandeld.” Ook de KNVB ziet de zaak nu als afgehandeld, waardoor Kroes van de bond en licentiecommissie geen straf zal krijgen.

Kroes nog niet veilig

Toch is Kroes nog niet helemaal uit de zorgen. Een week voordat bekend werd dat de bestuurder algemeen directeur zou worden van Ajax, kocht hij namelijk 17.000 aandelen, zo werd in april 2024 bekend. Omdat Kroes zelf wel al wist dat hij die functie zou krijgen, werd dit gezien als handelen met voorkennis, wat verboden is. Ajax schorste de directeur en de AFM startte een onderzoek. Dit loopt nog en het is niet duidelijk wanneer hier een uitslag van verwacht kan worden. “Wij kunnen vanwege toezichtsvertrouwelijkheid niet ingaan op individuele gevallen”, laat de AFM weten aan RTL. Hierdoor kan Kroes nog altijd een straf verwachten. Na zijn schorsing werd de bestuurder van de rol van algemeen directeur afgehaald en werd hij benoemd tot titulair technisch directeur, waarmee hij verantwoordelijk was voor alle voetbaltechnische zaken binnen de club.

