Timber lyrisch over Oranje-ploeggenoot: 'Bij Ajax zagen wij al hoe goed hij zou worden'

is lyrisch over collega-international , van wie hij destijds bij Ajax al zag hoe goed hij zou worden. Inmiddels heeft de negentienjarige linkspoot ruim honderd wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers gespeeld en ook zijn definitieve doorbraak in het Nederlands elftal lijkt aanstaande. Naast het enthousiasme over oud-ploeggenoot Hato is Timber ook blij dat het na een zwaar jaar weer helemaal de oude is.

Timber liep in augustus 2023 een zware kruisbrandblessure op bij Arsenal en miste daardoor onder meer het EK 2024, omdat hij nog niet fit genoeg was. De rechtspoot herstelde daarvan volledig en heeft zich weer ontpopt tot een vaste waarde bij The Gunners. "Ik geniet nu meer van het spelen, na die knieblessure van vorig jaar. Dat heb ik bij momenten in wedstrijden, dat ik extra geniet", aldus Timber in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Hij kijkt dan ook uit naar de wedstrijd het tweeluik tegen Spanje. "Dat is toch leuker dan een kwalificatiewedstrijd? Dit wordt wel een potje, hoor", stelt Timber, die bij een basisplaats tegenover Lamine Yamal of Nico Williams staat. "Allebei topspelers. Wie het ook gaat worden, het zal niet makkelijk worden. Je moet ready zijn. Het zijn Verschillende spelers, maar allebei een mooie uitdaging. Je analyseert die jongens, maar feit blijft dat het allebei absolute topspelers zijn. Maar nogmaals, ik sta inmiddels echt elke week tegen een topspeler."

Timber looft Hato

De blessure zorgde ervoor dat Timber leerde relativeren en leerde beseffen dat voetbal soms ophoudt. "Dan moet je op een andere manier omgaan met het leven. Maar nu is het een goed jaar zo. Mentaal is het zelfs fantastisch", erkent de voormalig Ajax-speler, die geniet bij het Nederlands elftal. "Het is leuk hier te zijn met deze goede spelers. Neem Jorrel Hato, bij Ajax zagen wij al hoe goed hij zou worden. Ik weet nog dat Dusan Tadic naar mij toekwam en zei: ‘Deze jongen moet spelen hoor, dit is niet normaal’. Dat was na drie trainingen of zo. Dat zijn gewoon mooie dingen toch?", besluit hij.

