Francesco Farioli krijgt groot compliment van trainer die op 18 december werd ontslagen in de Eredivisie

Francesco Farioli ligt na de kansloze nederlaag tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League behoorlijk onder vuur, maar natuurlijk is niet iedereen kritisch op de hoofdtrainer van Ajax. Zo deelt Hedwiges Maduro juist complimenten uit aan de Italiaan. De voormalig assistent-trainer van Ajax vertelt in gesprek met Voetbal International dat hij wel kan ‘genieten’ van Farioli en dat hij graag met hem had samengewerkt.

Maduro keerde na het seizoen 2022/23 terug bij Ajax. De voormalig international, die in Amsterdam zijn doorbraak als profvoetballer beleefde, promoveerde dat jaar als assistent van Alex Pastoor met Almere City naar de Eredivisie, maar besloot na die knappe prestatie als rechterhand van Maurice Steijn aan de slag te gaan in de Johan Cruijff ArenA. Die keuze pakte ongelukkig uit. Ajax beleefde onder leiding van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat een rampzalige transferzomer en de resultaten onder Steijn waren niet om over naar huis te schrijven. Er ontstond niet alleen frictie tussen Mislintat en Steijn, maar ook in de technische staf. Zo kwam na het vertrek van Steijn naar buiten dat de hoofdtrainer en Maduro op een gegeven moment niet meer door één deur konden.

Artikel gaat verder onder video

De assistent maakte het seizoen nog wel af in Amsterdam, maar keerde afgelopen zomer terug bij Almere City om daar als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Het nieuwe huwelijk tussen Almere City en Maduro mondde echter uit in een teleurstelling. Hij werd nog voor de jaarwisseling op straat gezet vanwege de aanhoudende slechte resultaten. “Het is misschien wel de perfecte leerschool geweest allemaal. Ik ben met Almere City als assistent gepromoveerd naar de Eredivisie en met de Onder-21 kampioen geworden. Maar toen kwam de totale chaos bij Ajax én het ontslag bij Almere. Clubs zouden misschien júíst een trainer willen hebben met deze bagage. Als je dit nu al hebt meegemaakt…”, zegt Maduro in gesprek met Voetbal International.

LEES OOK: Gemeente Amsterdam gaat gigantisch in de fout op Ajax-verjaardag, Femke Halsema 'schaamt zich dood'

‘Contrast bij Ajax is enorm’

De voormalig international van Oranje heeft als assistent bij Ajax met eigen ogen kunnen zien hoe belangrijk het is dat de ‘driehoek’ van technisch directeur, algemeen directeur en hoofdtrainer ‘goed moet draaien om met zijn allen te kunnen presteren’. “En dat was bij Ajax absoluut niet het geval. Dit jaar zie je ook wat het oplevert als dat wél het geval is. Dat heeft Ajax goed gedaan. Ze zijn nu echt samen aan iets bezig.” Volgens Maduro is het contrast tussen de situatie die hij meemaakte bij Ajax en de situatie nu ‘enorm’. “Steijn had wel een plan, maar Mislintat ook. Dat werkte niet. Wij zagen allemaal spelers binnenkomen, waar we van dachten: hoe gaan we hier ons plan mee uitvoeren? Je probeert je dan zo goed mogelijk aan te passen. Maar als assistent heb je niet heel veel invloed. Ik probeerde er het beste van te maken, zonder duidelijke kaders.”

LEES OOK: 'Goes brengt zichzelf in de problemen en kan Ajax-transfer vergeten, Feyenoord en PSV vragen zich één ding af'

Leren van Farioli

Volgens Maduro ben je echter ook als eindverantwoordelijke coach ‘super afhankelijk’. Hij stelt dat Farioli daar onlangs ‘mooi mee speelde’. Ajax was er alles aan gelegen de selectie gedurende de winterse transferwindow te versterken, maar nieuwe spelers lieten lang op zich wachten. Er leek bovendien wat frictie te ontstaan tussen technisch directeur Alex Kroes en Farioli over de komst van Youri Regeer. Farioli wilde dolgraag een vervanger voor de naar AS Roma vertrokken Devyne Rensch. Kroes zag in Regeer een geschikte kandidaat, maar de hoofdtrainer vertelde op een persconferentie dat de voormalig jeugdspeler van Ajax een middenvelder is. “Door dat te zeggen kwam er misschien wél een rechtsback”, zo denkt Maduro. Ajax haalde uiteindelijk op de valreep in de persoon van Lucas Rosa tóch nog een vleugelverdediger naar Amsterdam. “Je voelde daar even wat wrijving en daar kan ik wel van leren”, aldus Maduro.

De oud-speler van ook onder meer Valencia en Sevilla is lovend over Farioli. “Ik kan wel genieten van Farioli en ik had graag nog met hem samengewerkt. Voordat hij kwam, lag er op tafel dat ik nog een rol zou krijgen bij Ajax. Maar dat is er toen niet van gekomen. Ik heb ook eerlijk tegen Kroes gezegd dat ik vond dat Ajax op de resetknop moest drukken. Dat ze helemaal opnieuw moesten beginnen. Dan doe ik ook met alle liefde voor de club een stap opzij. Almere City kwam toen op mijn pad en dat voelde ook als thuiskomen”, zo klinkt het. Succesvol verliep de nieuwe samenwerking tussen Almere City en Maduro dus niet. De resultaten in de Eredivisie waren ondermaats en in de KNVB-beker werd er met pijnlijke cijfers verloren van Quick Boys. Almere City nam op 18 december, drie dagen na de 3-0 nederlaag bij Ajax, voortijdig afscheid van Maduro.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli komt vroeg aan in Johan Cruijff ArenA en hoort duidelijke boodschap van Ajax-fans

Francesco Farioli kreeg vlak voor Ajax - AZ te horen hoe de fans over hem denken.