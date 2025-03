Leo Driessen wil nog één ding kwijt over jubileum Ajax, Van Gangelen moet vervolgens keihard lachen

Leo Driessen heeft woensdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN zijn grote verbazing uitgesproken over het ontbreken van Sjaak Swart in het beste Ajax-elftal aller tijden van Het Parool. Lezers van de Amsterdamse krant konden de voorbije maanden stemmen op hun favoriete elftal, maar hebben in hun opstelling dus geen plek voor Mister Ajax. Driessen kan het haast niet geloven dat Swart ontbreekt in dit ‘jubileumelftal’.

Het duel tussen Ajax en AZ van afgelopen zondag stond al uitgebreid in het teken van de 125e verjaardag van de Amsterdammers en de achterban deed er dinsdag nog een paar schepjes bovenop. Waar zich in eerste instantie honderden supporters hadden gemeld op de Dam om de verjaardag van hun club te vieren, liepen er al snel duizenden supporters door de Amsterdamse binnenstad. Er werd gezongen, gejuicht en vooral heel veel vuurwerk afgestoken. Dat leverde even fraaie als bijzondere beelden op.

Beste Ajax-elftal ooit, zónder Swart

Een dag na het grote feest in Amsterdam komt het jubileum van Ajax nog heel even ter sprake in Voetbalpraat. Met minder dan anderhalve minuut op de klok tot het einde van de uitzending moet Driessen nog iets van het hart over het beste elftal aller tijden van de recordkampioen, samengesteld door de lezers van Het Parool. “Mag ik nog heel even wat zeggen over het jubileum van Ajax? Hebben we dat besproken? Dat Het Parool een elftal heeft laten samenstellen?”, zo begint Driessen. De commentator van ESPN en Viaplay noemt vervolgens een aantal namen op: Dennis Bergkamp, Wim Suurbier, Edwin van der Sar en Marco van Basten. Met die namen kan Driessen goed leven. Over de positie van Johan Cruijff in dat elftal heeft hij echter zo zijn bedenkingen. “Cruijff moet links voorin spelen in dat favoriete elftal, anders is er geen plaats voor hem.”

Driessen noemt vervolgens de rest van het team op: Jari Litmanen, Johan Neeskens, Ruud Krol, Edgar Davids, Frank de Boer en Frank Rijkaard. Jan Joost van Gangelen vraagt zich daarop af wie er volgens Driessen uit het elftal moet en waarom hij zo verbolgen is. “Géén Sjaak Swart!”, zo klinkt het luid en duidelijk. En dat is natuurlijk ook wel opvallend, want Swart speelde in de vorige eeuw liefst 571 duels voor Ajax, waarin hij 213 keer scoorde en 145 assists gaf. Hij won driemaal de Europa Cup I (inmiddels de Champions League) en werd acht keer kampioen van Nederland. “Ik heb Sjaak wel met een elftal voorbij zien komen, in De Telegraaf denk ik”, zo reageert Marciano Vink op Driessen.

Dat klopt, want Swart kreeg van De Telegraaf de kans om zijn eigen favoriete elftal aller tijden samen te stellen. “Die had zijn eigen elftal”, zegt Van Gangelen, alvorens in lachen uit te barsten. In het elftal van Swart is er, uiteraard, wel plaats voor Swart. Daarin vormt hij een voorhoede met Piet Keizer en Cruijff, waarmee hij in de jaren zeventig van de vorige eeuw de wereld veroverde. Maar dat heeft dus niet geleid tot een plekje in het elftal van Het Parool. “Geen Sjaak Swart, geen Piet Keizer, geen Patrick Kluivert, geen Danny Blind. Er is maar één club in Nederland waar raspaarden van dat voetbalkaliber buiten het beste elftal aller tijden kunnen vallen: Ajax natuurlijk, de club die dinsdag 125 jaar oud wordt. De kwaliteit van de bank zegt, ook nu, alles over de kwaliteit van de basisploeg”, zo schreef de krant er zaterdag zelf al over.

