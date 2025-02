Romano: 'Liverpool-scouts naar Nederland om Ajax-ster opnieuw te bekijken'

Transferjournalist Fabrizio Romano bevestigt op zijn Youtube-kanaal dat Ajax-verdediger in de belangstelling staat van Liverpool. De club van trainer Arne Slot zou daarnaast ook Bournemouth-uitblinker op de radar hebben in de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger.

"Dean Huijsen is er zeker eentje om komende zomer in de gaten te houden", zegt Romano in de bewuste video. De 19-jarige verdediger maakt grote indruk in zijn eerste seizoen in de Premier League en heeft volgens de informatie van de Italiaan een vertrekclausule ter waarde van zo'n 60 miljoen euro in zijn contract bij Bournemouth. Daarnaast zou dus ook Hato hoog op de scoutinglijstjes van Liverpool voorkomen.

LEES OOK: ‘Ajax moet vrezen voor vertrek sterspeler na inmenging Slot’

Afgelopen winter viel er nog niet te praten over een vertrek van Hato uit Amsterdam, maar of dat nog steeds het geval is als de markt in juni weer open gaat, is volgens Romano nog maar de vraag. "Ajax was in januari heel duidelijk: ze hadden geen interesse om met andere clubs te onderhandelen over een vertrek van Hato. Hij is een belangrijke speler voor de club en voor Farioli, is één van de gezichten van de club. Ajax staat goed bekend om de jonge talenten en Hato is daar zeker eentje van, maar in de zomer zullen topclubs zich voor hem melden."

Behalve Liverpool ook Chelsea en Arsenal geïnteresseerd in Jorrel Hato

Liverpool gaat volgens Romano 'zeker' de markt op voor een extra centrale verdediger. De transferjournalist stipt aan dat de club van Slot zich daarbij nadrukkelijk op jonge, talentvolle spelers richt. "Ze houden Hato scherp in de gaten. De scouting gaat hem nog minstens twee of drie wedstrijden in Nederland bekijken. Ze scouten hem al langere tijd en blijven zijn vooruitgang monitoren", aldus Romano. The Reds zijn echter niet de enige gegadigden, zegt de journalist: "Ik heb gehoord dat Chelsea hem tussen oktober en november 2024 heeft bekeken." Daarnaast wordt ook Arsenal genoemd als mogelijke nieuwe werkgever voor Hato.

