'Arsenal na Timber opnieuw serieus geïnteresseerd in Ajax-speler'

Arsenal heeft interesse in Ajax-verdediger Jorrel Hato. De linkspoot is een van de weinige lichtpuntjes dit seizoen in de Johan Cruijff Arena en heeft zich met zijn goede verrichtingen in de kijker gespeeld bij manager Mikel Arteta. Hij wil zich vooral achterin versterken in deze window bij The Gunners.

Dat blijkt uit een achtergrondanalyse van The Athletic over de plannen van Arsenal op de transferwindow. Daarin staat onder meer dat Arsenal de achterhoede wil renoveren en dat daarvoor Hato een serieuze kandidaat is. “Op dit moment ligt de hoogste prioriteit bij de verdediging, waarbij er mogelijk aandacht wordt besteed aan het middenveld”, schrijft het Engelse medium.

Sportief directeur Edu is verantwoordelijk voor de transfers bij Arsenal en is net als Arteta onder de indruk van Hato, die in de Ajax-filosofie ook goed past bij de manier van spelen van Arsenal. Eerder maakte Jurriën Timber dezelfde overstap en ondanks zijn zware blessure, heeft Timber in het begin indruk gemaakt in Londen. Mede daardoor is Arsenal ook geïnteresseerd in Hato, al is het onduidelijk of een winterse transfer een serieuze optie is. Bovendien zal er ondanks zijn tot 2025 doorlopende contract een stevig prijskaartje aan Hato hangen.

Het is niet de enige naam die wordt genoemd door The Athletic, want ook Matthijs de Ligt zou hoog op het lijstje van de technische staf van Arteta staan. Gezien zijn recente transfer en het prijskaartje van de Nederlander, wordt hij deze winter als onhaalbaar gezien. Martín Zubimendi (Real Sociedad) en Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) zijn ook interessante aanwinsten, maar zullen vermoedelijk pas in de zomer komen.