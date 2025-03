Sylvie Meis doet boekje open over ‘ontzettend moeilijke’ momenten met Damián van der Vaart

Sylvie Meis heeft afgelopen weekend weer eens tijd doorgebracht met Damián van der Vaart, haar achttienjarige zoon die ze samen met Rafael van der Vaart kreeg. Doordat Meis in het buitenland woont en Damián van der Vaart in de jeugdopleiding van Ajax speelt, zien de twee elkaar weinig. Na de hereniging doet de presentatrice op Instagram een boekje open over de relatie met haar zoon.

Tussen 2003 en 2013 waren Meis en Van der Vaart een van de bekendste voetbalstellen van Nederland en kregen ze samen een zoon, Damián. Inmiddels is Damián achttien jaar oud en is hij actief in de jeugdopleiding van Ajax. Dit seizoen speelt de middenvelder voor het Onder 19-elftal. Begin januari zette het talent zijn handtekening onder een nieuw contract in Amsterdam, waardoor hij nog tot medio 2029 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

Doordat Meis voor haar werk in Duitsland woont en Damián veel bij Ajax moet zijn, zien de moeder en zoon elkaar weinig. Afgelopen weekend had het talent wel tijd om richting Duitsland te reizen, dus was hij van vrijdag tot en met zondag bij zijn moeder. In haar Instagram Stories deelt Meis wat ze allemaal met haar zoon heeft uitgevoerd. Zo gingen ze onder meer met zijn tweeën uit eten en hebben ze samen een uitgebreid ontbijt gemaakt, waarna Damián weer richting Nederland ging. “De tijd ging veel te snel dit weekend”, schrijft het model erbij.

Meis schrijft emotionele boodschap

In een emotioneel bericht doet Meis vervolgens een boekje open over haar relatie met haar zoon. “Ik wilde even vertellen over mijn weekend met mijn zoon. Die was er van vrijdag tot en met zondag. Ik vind het geweldig als hij hier is. Hij is mijn alles, mijn grootste geluk”, schrijft ze. “Hij is nu 18, natuurlijk geen kind meer. Maar voor mij is het nog steeds zo fijn als hij bij mij is.” Meis geeft aan erg trots te zijn dat Damián zich zo focust op zijn voetbalcarrière. “Maar ik ben zo blij als hij weer hier is. Als hij weggaat vind ik dat eerlijk gezegd ook echt ontzettend moeilijk. Ik mis hem zo erg. Zo'n dag als vandaag wanneer hij weer naar huis gaat... Ik ben dan een beetje verdrietig”, besluit ze.

