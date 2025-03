In een gemeente vlakbij Amsterdam domineert niet Ajax, maar Fortuna Sittard

De KNVB heeft een ‘interactieve supporterskaart’ gepubliceerd. Daarmee is te zien welke club de meeste seizoenkaarthouders in een gemeente heeft wonen. Ook is zichtbaar welk percentage seizoenkaarthouders per gemeente voor een bepaalde club is. Opvallend genoeg wordt Schiphol-Rijk, vlakbij Amsterdam, niet gedomineerd door supporters van Ajax, maar Fortuna Sittard.

Op de gekleurde supporterskaart is in elke gemeente goed te zien van welke club de meeste seizoenkaarthouders fan zijn. Alle 34 betaald voetbalorganisaties in Nederland zijn meegenomen in het onderzoek. Logischerwijs kleuren de gemeenten rondom Arnhem geel voor Vitesse en die rond Rotterdam bijvoorbeeld rood voor Feyenoord. Sparta en Excelsior weten toch allebei in één gemeente in de regio bovenaan het lijstje te komen.

Ajax domineert in verschillende gemeenten over heel het land, maar moet dicht bij huis voor onverwachte concurrentie vrezen. Fortuna Sittard heeft de meeste seizoenkaarthouders in de Schiphol-Rijk, onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer, bijna drie uur rijden van Sittard.

Ook ruim twee uur rijden is het voor de fans uit het Limburgse Ottersum, die een seizoenkaart hebben van AZ. Ook opvallend: de gemeente Warmond, naast Leiden, kent vooral PSV-kaarthouders. De gemeente Vuren, dat zo westelijk ligt als Utrecht, wordt dan weer gedomineerd door supporters van De Graafschap uit de Achterhoek.

