Ajax komt met groot nieuws over zoon van Rafael van der Vaart

Ajax en Damián van der Vaart (18) hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract, zo melden de Amsterdammers middels een persbericht. De nieuwe verbintenis van de achttienjarige middenvelder loopt tot en met 30 juni 2029.

Damián van der Vaart maakte in 2023 de overstap van de jeugdopleiding van het Deense Esbjerg fB naar Ajax. Dit seizoen behoort hij tot de selectie van Ajax Onder-19. Damián is de zoon van Rafael van der Vaart, die tussen 2000 en 2005 in totaal 156 wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax speelde en uitgroeide tot een van de grootste iconen van de club.

Marijn Beuker reageert vol enthousiasme: “We zijn heel blij dat Damián zijn contract heeft verlengd. Hij is een aanvallende middenvelder met veel dynamiek, die vaak in het zestienmetergebied van de tegenstander opduikt", begint de Directeur Voetbal. "Hij heeft een goede traptechniek en jaagt tegenstanders met veel energie op tijdens het drukzetten", vervolgt Beuker.

© Instagram @damian.vandervaart

Jong Ajax is volgende stap

Van der Vaart junior ontwikkelt zich volgens Beuker 'erg goed'. Een debuut in de Keuken Kampioen Divisie laat vermoedelijk niet al te lang meer op zich wachten: "De volgende stap is aanhaken bij Jong Ajax. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij zich de komende jaren bij ons gaat doorontwikkelen", sluit Beuker af.

