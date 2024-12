Van der Vaart: 'Ik hoop dat hij volgend jaar bij een heel grote club gaat spelen'

Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen maken voor de NOS het kerstrapport op van winterkampioen PSV. De voetbalanalisten worden onder meer gevraagd naar de grootste uitblinkers in het elftal van Peter Bosz en laten de namen van , Ricardo Pepi en Malik Tillman vallen.

Van der Vaart zegt het meest te genieten van Lang. “Maar Ricardo Pepi heeft de grootste ontwikkeling doorgemaakt. Die is eigenlijk niet meer te houden, hoewel Bosz Luuk de Jong er niet snel uit zal halen”, voorspelt de oud-middenvelder. “Hij heeft zich in een hoog tempo verbeterd. Dat 'ie hard werkt en kan scoren wisten we, maar dat hij ook zo kan mee voetballen als nu... dat had ik niet verwacht.”

Artikel gaat verder onder video

Ook Janssen noemt de naam van Lang en zegt te hopen dat de buitenspeler aankomende zomer een toptransfer gaat maken. “Hij is een beetje gek, een beetje anders. Ik was anders, hij ook. Dat is ook mede de reden dat ik hem kies, maar hij kan ook geweldig voetballen. Een speler met geweldig veel potentie, meer potentie dan dat hij laat zien. Ik hoop dat hij volgend jaar bij een heel grote club gaat spelen.”

'Malik Tillman is superveelzijdig'

Van Hooijdonk noemt Tillman als grootste uitblinker. De 22-jarige middenvelder scoorde al 10 keer in 24 officiële wedstrijden, waaronder twee treffers in het spectaculaire Champions League-duel met Shakhtar Donetsk (3-2). “Hij is superveelzijdig. Hij heeft controlerend gespeeld, op 6, en ook op 8 of op 10. Fysiek goed, box-to-box. Heeft een goed schot, maakt doelpunten, uit een vrije trap ook gescoord. Hij is een garantie voor acht goals of meer als middenvelder."

Voorzie jij een toptransfer voor Noa Lang? Laden... 42.9% Ja 57.1% Nee 154 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen maakt kerstrapport op: 'Hun bank is nog beter dan de basis van Ajax'

Theo Janssen, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart maken voor de NOS een kerstrapport op.