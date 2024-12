Theo Janssen maakt kerstrapport op: 'Hun bank is nog beter dan de basis van Ajax'

Theo Janssen, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart kennen geen twijfel over de vraag wie dit seizoen landskampioen van Nederland wordt. De drie vaste gezichten van Studio Voetbal maken voor de NOS de balans op bij de drie topclubs in Nederland en beginnen woensdag met PSV, dat zich met 45 punten de overtuigende winterkampioen mag noemen. Volgens Janssen is de bank van PSV beter dan de basiself van Ajax.

Janssen noemt de eerste seizoenshelft van PSV ‘uitmuntend’. “In de Eredivisie zijn ze op alle posities de betere. Ook de bank is nog beter dan wat basis staat bij Ajax. Ze kunnen twee elftallen vullen. Ik geniet elke week van PSV.” Tijdens PSV - Feyenoord zaten spelers als Johan Bakayoko, Hirving Lozano, Ricardo Pepi, Guus Til, Joey Veerman en Armando Obispo op de bank bij PSV. Van Lozano werd wel afscheid genomen na de wedstrijd, want hij verkast naar San Diego FC.

Artikel gaat verder onder video

Janssen voorziet in principe geen problemen voor het elftal van Peter Bosz na de winterstop. “PSV heeft het beste elftal. Op basis van de kwaliteit van de selectie staat PSV ver boven de rest.”

LEES OOK: ESPN legt opmerkelijk taalgebruik van Ryan Flamingo vast op het veld

Ook Van der Vaart ziet PSV als ‘titelkandidaat nummer één. Hij ziet nog wel een potentiële valkuil. “Het enige waardoor het mis zou kunnen gaan is gemakzucht. Dat speelde al wel een paar keer op de laatste maanden. In de Eredivisie denken ze er dan te makkelijk over. PSV moet straks niet naar - pak 'm beet - FC Twente gaan en denken dat ze wel even winnen. Dat werkt niet.”

‘Europees programma kan PSV in de weg zitten’

PSV is nog op drie fronten actief en wil de competitiefase van de Champions League doorkomen. Dat zou echter wel een vol Europees programma opleveren en dat zou PSV nog in de weg kunnen zitten, denkt Van Hooijdonk. “Maar aan de suprematie twijfel ik niet. Ik snap dat iedereen behalve de PSV-supporters hoopt dat het nog spannend wordt. Dat zie ik niet gebeuren.”

'De bank van PSV is beter dan de basiself van Ajax' Laden... 66.2% Eens 33.8% Oneens 801 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Willem van Hanegem stuurde Serdar Gözübüyük hatelijk appje tijdens PSV - Feyenoord

Willem van Hanegem heeft zich tijdens PSV - Feyenoord (3-0) flink geërgerd aan Serdar Gözübüyük.