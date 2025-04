Van der Gijp heeft duidelijke boodschap voor Máxima over uitvaart paus

Vandaag Inside-gast René van der Gijp heeft zich gemengd in de nationale discussie over de Nederlandse afvaardiging naar de uitvaart van paus Franciscus. Volgens de oud-voetballer moet koningin Máxima naar Vaticaanstad, maar zij blijft vanwege Koningsdag in Nederland.

Dinsdagavond werd bekend dat premier Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp afreizen naar het Vaticaan voor de ceremonie. De uitvaart valt samen met Koningsdag. Normaliter is Koningsdag op 27 april, maar dat valt dit jaar op een zondag. Daarom is de viering dit jaar op zaterdag. De koninklijke familie viert de verjaardag in Doetinchem.

Nadat bekend werd dat beide evenementen op dezelfde dag zouden plaatsvinden, boog politiek Den Haag zich over de vraag wie afgevaardigd zou worden. Volgens Van der Gijp had Máxima in ieder geval moeten gaan, mede omdat zij net als de paus afkomstig is uit Argentinië. “Ze kende hem al voordat hij paus werd. Natuurlijk moet zij gaan. Als katholiek – ik weet niet hoe streng ze is – moet je niet op zo’n dag meedoen aan zulke festiviteiten. Daar word je niet blij van.”

Albert Verlinde, de vervanger van de uitgevallen Johan Derksen, is het daarmee eens. “Als je moet kiezen tussen koekhappen in Doetinchem of daar rondlopen tussen de wereldleiders… Ik zou het wel weten.” Voetbaljournalist Valentijn Driessen vult aan: “Ik snap wel wat René zegt, vanwege haar Argentijnse achtergrond. Ze kent hem persoonlijk", zegt Driessen bij Vandaag Inside.

De viering in Doetinchem begint wel iets later door de begrafenis van de paus. De activiteiten starten rond 12.00 uur; de uitvaart begint om 10.00 uur. De afwezigheid van de koning en koningin bij de uitvaart is evenwel opvallend. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden een goede band met de paus. Het koningspaar was aanwezig bij zijn inauguratie en bracht meerdere bezoeken aan het Vaticaan, ook privé, samen met hun dochters.

Willem-Alexander en Maxima reageerden maandag op het overlijden de paus op 88-jarige leeftijd. Ze zeiden ‘diep getroffen’ te zijn. “Met warmte herinneren wij ons de persoonlijke ontmoetingen met hem. Paus Franciscus straalde in alles barmhartigheid uit. Vanuit een rotsvast geloof in Gods liefde pleitte hij voor mededogen en menselijkheid.”

VIDEO - Johan Derksen afwezig bij Vandaag Inside wegens privéomstandigheden

