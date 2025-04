René van der Gijp maakt spottende opmerkingen richting Johan Derksen

René van der Gijp steekt bij Vandaag Inside veel op van Johan Derksen, vertelt hij op cynische wijze in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De voormalig rechtsbuiten zegt dat hij dagelijks van Derksen te horen krijgt ‘hoe de wereld in elkaar zit’.

In de podcast krijgen de vaste gasten Wim Kieft, Rob Jansen, Michel van Egmond en René van der Gijp van een luisteraar de vraag of er weleens onderlinge onenigheid is, zoals bij Vandaag Inside. “Nee, nooit”, antwoordt Kieft. “We zijn toch lief tegen elkaar en we hebben het toch leuk? Het is toch niet de bedoeling dat we elkaar gaan vertellen hoe de wereld in elkaar zit?”

Van der Gijp, die beaamt dat er ‘nooit onenigheid is’, voegt lachend toe: “Dat hoor ik ’s avonds wel, hoe de wereld in elkaar zit!” Daarmee doelt hij op de redevoeringen van Derksen bij Vandaag Inside. “Iedere avond rijd ik naar huis en denk ik: ‘Zo, zo! Dat wist ik echt niet!’

Kieft grapt: “En dan zit Wierd Duk er nog niet eens bij.” Van Egmond wijst ook naar Derksen: “Dan gaat het alleen nog om professor doctorandus uit Grolloo.”

Van der Gijp moet lachen om de opmerking van Kieft over Duk, een regelmatig terugkerende tafelgast: “Hahaha, Wierd Duk. Die zit dan bij ons en heeft de pech dat Gerard Joling aan de bar zit en alleen maar schunnige opmerkingen maakt. Wierd heeft stomverbaasd zitten kijken. Die wist helemaal niet dat dat bestond, Gerard Joling.”

