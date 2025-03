Situatie in Nederland zit verongelijkte Farioli ‘niet lekker’

Francesco Farioli is van mening dat hij in Nederland te weinig waardering krijgt, zo stelt René van der Gijp in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp. De Italiaan krijgt de nodige kritiek over zich heen voor het spel dat Ajax vertoont, terwijl de Amsterdammers wel bovenaan staan in de Eredivisie. Dat zit hem volgens Van der Gijp ‘niet lekker’.

Onder Farioli weet Ajax weer wat winnen is. Na een dramatisch verlopen vorig seizoen, staan de Amsterdammers acht wedstrijden voor het einde van de huidige competitie zelfs bovenaan. Hoewel de resultaten goed zijn, is het spel niet bepaald van het niveau waarom Ajax bekendstaat. Daardoor krijgt de oefenmeester de nodige kritiek op zijn functioneren en wordt er getwijfeld of hij wel de juiste man is om Ajax na dit seizoen verder te brengen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opta onthult titelkansen Ajax en PSV; topper komend weekend cruciaal

“Tuurlijk moet je door met hem”, is Wim Kieft stellig. “Als je kampioen wordt, dan kun je niet zeggen tegen hem: we gaan niet door. Maar, ik ben wel benieuwd of het een beetje leuk mag zijn af en toe, als we naar Ajax kijken.” Rob Jansen verwacht juist dat Farioli na dit seizoen afscheid zal nemen van Ajax. De zaakwaarnemer denkt dat de Italiaan zelf zal vertrekken. “Ik denk dat hij voelt dat hij niet zo populair is, of dat het niet zo goed is als iedereen denkt. Ik denk dat als Farioli de kans krijgt, dat hij opstapt.”

LEES OOK: Clubicoon Tahamata hint op aanstaande onthulling over Ajax

Volgens Van der Gijp klopt het dat Farioli doorheeft dat hij niet geliefd is in Nederland. “Wat ik dan hoor, is het feit dat hij het zo goed doet in zijn ogen en dat iedereen zo kritisch is… Dat zit hem niet lekker”, weet de voormalig voetballer. “Hij heeft natuurlijk een behoorlijk ego en is trots. Hij wil waardering hebben, en die geven wij hem niet.” Van der Gijp noemt Johan Derksen als voorbeeld, die Farioli regelmatig een ‘kleine Italiaanse tuinkabouter’ noemt. “En Farioli vindt dat hij te weinig waardering krijgt.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Oliver Edvardsen en de Johan Cruijff ArenA blijken vooralsnog een goede match. De aanvaller moet even slikken als hij een indrukwekkende statistiek hoort. 🔗

👉 Ajax baalt er nog altijd van dat Jeppe Kjær de verwachtingen van de club niet kon waarmaken. "Ik was zó overtuigd van zijn kwaliteiten." 🔗

👉 Ajax-icoon Jan Vertonghen (37) heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst als voetballer. 🔗

👉 Frank de Boer, de oud-trainer van Ajax, komt met harde woorden over het veldspel onder Francesco Farioli. "Het is soms niet om aan te gluren." 🔗

👉 Samen met PSV strijdt Ajax om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗