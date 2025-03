Ajax-icoon Jan Vertonghen (37) hakt knoop door over toekomst: 'Juiste beslissing'

is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. De inmiddels 37-jarige verdediger beleefde zijn grote doorbraak als speler van Ajax en keerde na omzwervingen in Engeland en Portugal terug in zijn vaderland België, waar hij dit seizoen nauwelijks meer van waarde kan zijn voor topclub RSC Anderlecht.

Op de clubsite van Anderlecht kondigt Vertonghen zijn pensioen aan. "De afgelopen weken is het mij duidelijk geworden dat dit mijn laatste wedstrijden zullen zijn. Dit is op geen enkele manier een makkelijke beslissing, maar het is wel de juiste. Ik heb gemerkt dat het steeds moeilijker wordt om mezelf fysiek voor te bereiden op trainingen en wedstrijden en om mezelf te laten zien als de speler die ik wil zijn. Niet alleen tegenover de fans en mijn teamgenoten, maar ook tegenover mezelf. Dat is de reden dat ik er aan het einde van het seizoen mee ophoud", aldus Vertongen.

Vertonghen werd op jonge leeftijd door Ajax weggeplukt uit België, waar hij speelde voor Beerschot - de club waarmee de Amsterdammers destijds samenwerkten. Ajax verhuurde de Belg een half jaar aan RKC Waalwijk om vlieguren te maken op het hoogste niveau. Namens de Brabanders scoorde hij tégen zijn eigenlijke werkgever in een duel dat in 2-2 eindigde, tot woede van toenmalig Ajax-trainer Henk ten Cate. Daarna brak Vertonghen evenwel alsnog door in de Johan Cruijff ArenA. Met Ajax zou hij uiteindelijk twee keer kampioen worden en eveneens twee keer de KNVB Beker winnen, voordat hij in de zomer van 2012 werd verkocht aan Tottenham Hotspur.

Loopbaan Vertonghen duurt nog maximaal elf wedstrijden

In Londen zou Vertonghen liefst acht seizoenen actief blijven en uitgroeien tot een van de betere verdedigers in de Premier League. Ook in het Belgisch elftal was hij jarenlang onomstreden. Op het EK van 2024 speelde recordinternational Vertonghen zijn 157ste en laatste interland voor de Rode Duivels, in de met 1-0 verloren achtste finale tegen Frankrijk. Op dat moment had hij de Spurs al enkele jaren achter zich gelaten. Na twee seizoenen bij Benfica keerde Vertonghen in 2022 terug in België, waar hij voor Anderlecht ging spelen. Dit seizoen kwam hij door een blessure aan zijn achillespees pas vijf keer in actie voor de topclub. Het goede nieuws is dat Vertonghen vlak voor de interlandbreak voor het eerst in tijden weer eens de 90 minuten kon volmaken in het thuisduel met Cercle Brugge (3-0 winst). De komende maanden speelt Paars-Wit nog tien wedstrijden in de zogeheten kampioensronde in de Belgische competitie. Daarnaast komt Anderlecht op 4 mei in actie in de bekerfinale, waarin Club Brugge de tegenstander is.

