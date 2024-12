Jan Vertonghen komt met hoopgevende woorden, daags na zorgelijke berichten over zijn blessure

is er heilig van overtuigd dat hij zijn ploeggenoten bij Anderlecht dit seizoen nog kan gaan helpen. De verdediger stond in de eerste twee competitieduels van deze jaargang weliswaar ‘gewoon’ nog negentig minuten binnen de lijnen, maar heeft inmiddels al ruim vier maanden geen wedstrijd meer gespeeld. Achillesproblemen leiden tot twijfels over zijn toekomst, maar Vertonghen zelf staat er positief in.

Vertonghen keerde in de zomer van 2022 bij Anderlecht terug op de Belgische velden. De centrale verdediger was de afgelopen twee seizoenen niet uit het elftal van de Brusselaars weg te denken en verscheen ook in de eerste twee wedstrijden in de huidige jaargang binnen de lijnen. Maar na 4 augustus heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld. Vertonghen staat wegens achillesproblemen al dik vier maanden aan de kant. Het Laatste Nieuws schreef dinsdag een allesbehalve positief artikel over het herstel van de routinier. Zo zou bij Anderlecht de vrees bestaan dat Vertonghen zijn laatste wedstrijd al ‘achter zich heeft liggen’.

Een dag later komt de oud-speler van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur voor de camera bij Sporza met een bericht dat een stuk hoopgevender klinkt. “Je moet altijd met twee woorden spreken, want ik ben de afgelopen maanden al vaker positief geweest en heb toch terugslagen gekend. Maar ik ben wel positief dat het goed komt”, aldus Vertonghen. Dat gevoel heeft hij tijdens zijn revalidatie niet altijd gehad. Begin november stond hij VRT Nieuws nog te woord en vertelde hij al dat het de goede kant op ging, maar ruim een maand later is het dus nog altijd wachten op zijn rentree. “Niet alles is van een leien dakje verlopen. Ik ben nog altijd voetballer en als je dan je ploeg niet kunt helpen, gaat dat je niet in de koude kleren zitten.”

Want Vertonghen moet toezien hoe Anderlecht zónder zijn aandeel binnen de lijnen een goed seizoen doormaakt. De formatie uit de hoofdstad bezet in de Jupiler Pro League momenteel de derde plaats, evenals in de competitiefase van de Europa League. Er valt na de jaarwisseling dus nog voldoende voor te spelen voor Anderlecht. Vertonghen hoopt er binnenkort weer bij te zijn. “Nogmaals: ik ben heel positief vandaag. Ik hoop dat ik mijn teamgenoten en Anderlecht in de toekomst weer kan helpen. Dat zal zeker gebeuren”, aldus de recordinternational van België, die na het afgelopen EK in Duitsland een punt zette achter zijn interlandloopbaan.

