Ajax ziet oude bekende schitteren op drie uur rijden van de ArenA: ‘Geniale speler met betoverende baltoets’

Terwijl Brian Brobbey en Wout Weghorst elkaar blijven afwisselen bij Ajax, heeft Anderlecht in de punt van de aanval een onbetwiste nummer één met een verleden bij de Amsterdammers: . De Deen arriveerde vorig jaar in de hoofdstad van België, maar is dit seizoen helemaal los gekomen. Hij bezorgde Anderlecht zondagavond op bezoek bij STVV met twee treffers hoogstpersoonlijk een 0-2 zege. De Belgische media zijn dan ook lovend over de spits.

Dolberg blies in oktober jongstleden weliswaar ‘pas’ 27 kaarsjes uit, maar hij heeft sinds zijn vertrek bij Ajax in de zomer van 2019 toch al aardig wat clubs versleten. De Amsterdammers verkochten Dolberg na het succesvolle seizoen 2018/19 voor een bedrag van 20,5 miljoen euro aan OGC Nice. De Deen kon in Frankrijk niet heel veel potten breken, waarna hij zich in september 2022 liet verhuren aan Sevilla. Dolberg zijn periode in Spanje duurde echter nog niet eens een half jaar. Hij was vervolgens een seizoenshelft op huurbasis actief voor TSG Hoffenheim, alvorens vorig jaar zomer definitief de overstap te maken naar Anderlecht.

OGC Nice maakte vijftien miljoen euro verlies op Dolberg, wat wel aantoont dat zijn dienstverband in Frankrijk niet heel succesvol is verlopen. Het huwelijk tussen Anderlecht en Dolberg is daarentegen op weg een enorm succesverhaal te worden. Hij was tijdens zijn eerste seizoen in België al vijftien keer trefzeker en in de huidige jaargang doet hij er een paar schepjes bovenop. Dolberg staat na 27 wedstrijden in alle competities op achttien doelpunten. Dankzij zijn dubbelslag op bezoek bij STVV is hij nu alleen topscorer in de Belgische Jupiler Pro League.

Lovende woorden over Dolberg

Peter Vandenbempt ziet in Club Brugge-sterkhouder Hans Vanaken de gedoodverfde favoriet voor het winnen van de Gouden Schoen - de prijs voor de beste speler van het jaar in België - maar ziet Dolberg eveneens schitteren. “Ik had het daarjuist over Vanaken, maar Anderlecht heeft natuurlijk Kasper Dolberg. Ik heb hem al vaker bewierookt, maar ik herhaal het nog eens: geniale speler met een betoverende baltoets. Dé bepalende speler van Anderlecht. Kijk, ik zet hem net na Hans Vanaken op twee op mijn stemformulier”, zo schrijft Vandenbempt op de website van Sporza.

Dolberg maakte in de uitwedstrijd tegen STVV zijn eerste competitietreffers in de maand december, nadat hij in november zeven keer trefzeker was in drie competitiewedstrijden. Dankzij zijn twee doelpunten blijft Anderlecht enigszins in het spoor van koploper KRC Genk. “De spits is nu alleen topschutter. Hij stond toch weer op de goeie plaats om zijn elfde van het seizoen binnen te duwen”, zo schrijft Het Nieuwsblad over Dolberg zijn openingstreffer na 27 minuten. “Bij een voorzet van Amuzu kopte hij nipt naast, maar op penalty vloog nummer twaalf binnen. De luciditeit waarmee hij zo’n strafschop trapt: straf. Hij is ook clever in het uitlokken van fouten. Net lang genoeg talmen met de bal tot hij het tikje voelt”, zo wordt Dolberg geprezen door de krant, die zijn optreden tegen STVV beoordeelt met het rapportcijfer 8.

