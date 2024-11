Speler die Ajax 20,5 miljoen euro opleverde in bloedvorm: vijf goals in twee competitieduels

Waar het bij Ajax dit seizoen vrijwel elke wedstrijd de vraag is wie er in de spits staat, daar schittert bij Anderlecht een oude bekende van de Amsterdammers. beleefde een moeizame start van deze jaargang, maar na vijf doelpunten in de laatste twee competitieduels staat de teller inmiddels op twaalf. Belgische media zijn lovend over de prestaties van de oud-Ajacied.

Dolberg was in het seizoen 2016/17 een openbaring op de Nederlandse velden. Hij was onomstreden in het elftal van trainer Peter Bosz, dat de finale van de Europa League bereikte, en men was ervan overtuigd dat hij een grote toekomst tegemoet ging. Dolberg slaagde er echter niet in om zijn eerste succesvolle seizoen in de Amsterdamse hoofdmacht een passend vervolg te geven. De Deen kreeg er met Klaas-Jan Huntelaar een serieuze concurrent bij en Erik ten Hag koos uiteindelijk voor Dusan Tadic als eerste spits. Dolberg trok in de zomer van 2019 zijn conclusies en maakte voor een bedrag van 20,5 miljoen euro de overstap naar OGC Nice.

Het huwelijk tussen OGC Nice en Dolberg werd geen onverdeeld succes. Dat geldt ook voor zijn uitleenperiodes bij Sevilla en TSG Hoffenheim. De Deen verkaste in de zomer van 2023 voor vijf miljoen euro naar Anderlecht. Die stap heeft goed uitgepakt. Hij was vorig seizoen in 42 officiële wedstrijden goed voor vijftien doelpunten en vijf assists. Deze jaargang staat de teller na twintig wedstrijden al op twaalf doelpunten. Dolberg was anderhalve week geleden in de bekerwedstrijd tegen Tubize-Brainze driemaal trefzeker, maakte er een paar dagen later twee tegen KV Kortrijk en verzorgde zondagmiddag op bezoek bij Cercle Brugge opnieuw een hattrick.

“Twee goals vorige week tegen Kortrijk, drie stuks vandaag tegen Cercle. Kasper Dolberg heeft zijn torinstinct helemaal teruggevonden. De Deen zit intussen aan acht competitietreffers en komt daarmee aan de leiding in de topschuttersstand”, zo schrijft Sporza. Cercle en Anderlecht gingen met een 0-1 tussenstand de rust in. Cercle kreeg al vroeg in de tweede helft dé kans op de gelijkmaker, maar in plaats daarvan maakte Dolberg vanaf de stip zijn tweede van de middag. “Het opstapje naar meer voor de bezoekers. Met nog twee goals in vijf minuten mepte Anderlecht Cercle helemaal tegen het canvas. Leoni plukte de bal mooi uit de lucht na een corner en mikte de 0-3 knap in doel. Dolberg maakte kort daarna zijn hattrick compleet op aangeven van Amuzu”, zo leest het. Luis Vázquez bepaalde de eindstand uiteindelijk op 0-5.

Dolberg met veel vertrouwen richting nationale ploeg

Het Laatste Nieuws schrijft eveneens lovende woorden over Dolberg. “Anderlecht zag bij momenten af tegen Cercle Brugge, maar boekte uiteindelijk een ruime overwinning op Jan Breydel. Kasper Dolberg blijft maar scoren en was opnieuw goed voor een hattrick. Deens bondscoach Brian Riemer verwelkomt morgen (maandag, red.) een spits in bloedvorm bij de nationale ploeg”, zo leest het. Anderlecht boekte, mede dankzij Dolberg, de tweede ruime competitiezege op rij. De ploeg uit Brussel haalde 23 punten uit de eerste veertien wedstrijden en bezet daarmee de vierde plaats, op acht punten achterstand van KRC Genk.

