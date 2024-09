Kenneth Perez vergelijkt opvallende PSV-speler met Kasper Dolberg

Kenneth Perez ziet in gelijkenissen met voormalig Ajax-spits , zo vertelt hij in de voorbeschouwing van Willem II – PSV op ESPN. De analist vindt Tillman en Dolberg allebei heel erg ingetogen zijn als speler.

“Tillman staat er eigenlijk altijd wel in bij PSV. Zet jij hem ook als eerste op het wedstrijdformulier?”, vraagt Milan van Dongen aan Perez. “Niet als allereerste, want dat doe ik met Olivier Boscagli. Voor Tillman heb je nog wat alternatieven, maar hij is op dit moment in vorm. Is hij de beste speler van PSV? Of is dat nu te opportunistisch omdat hij vorige week goed speelde?”, reageert de oud-voetballer.

“Hij is wel de snelst denkende speler van PSV, maar hij heeft ook rendement toegevoegd aan zijn spel. Daarmee heeft PSV een heel goede aankoop gedaan. Hij is wel het geld waard”, gaat Perez verder. Van Dongen vraagt zich vervolgens af wat een verbeterpunt is voor de Amerikaan. “Nou, de meeste mensen willen toch iemand die expressie toont. Hij is héél erg ingetogen”, zegt Perez.

“Dat is ook niet erg. Kasper Dolberg is vergelijkbaar. Toon hij in bloedvorm was, was dat heel erg gaaf dat hij zo ingetogen was. Maar als hij minder speelt, hoor je dan snel dat hij geen inzet toont. Dan wordt verweten dat hij laconiek is of de passie mist", sluit hij af.

Dolberg staat op dit moment onder contract bij Anderlecht, waar hij dit seizoen slechts twee doelpunten wist te maken in tien duels.

