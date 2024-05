Perez trekt vergelijking met Dolberg en voorziet forse transfer van 120 miljoen

Karim El Ahmadi en Kenneth Perez denken dat PSV goud in handen heeft met . Deze week werd bekend dat de Eindhovenaren voor twaalf miljoen euro de koopoptie op de Amerikaanse middenvelder hebben gelicht in de huurovereenkomst met Bayern München, waardoor Tillman ook volgend seizoen PSV’er is. Bayern kan de creatieveling over twee jaar wel terughalen voor 35 miljoen euro.

El Ahmadi spreekt in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN van ‘een goed besluit’ van PSV. “Vooral in het tweede gedeelte van het seizoen vond ik hem echt geweldig, in alles eigenlijk. Zelfs in het meeverdedigen, waar die heel goed in geworden is. Dat komt mede door Bosz, die er bovenop zit bij de aanvallers. Zeker in het tweede gedeelte van het seizoen vond ik hem geweldig”, zegt de analist en oud-middenvelder over Tillman.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Milan van Dongen merkt op dat ‘je af en toe nog slaapmomentjes ziet’ bij Tillman. Perez herkent het flegmatieke in het spel van de 21-jarige middenvelder. “Hij heeft een beetje wat Kasper Dolberg ook heeft. Peter Bosz heeft met Kasper Dolberg gewerkt (bij Ajax in het seizoen 2016/17, red.). Dolberg was heel erg goed onder Bosz”, zegt Perez.

“Ik hoop dat ze Tillman bij PSV een beetje wakker kunnen schudden, want voetballen kan hij misschien wel als de beste bij PSV”, vindt de Deense analist. El Ahamdi is het eens met zijn collega: “Ik vind hem misschien wel de beste speler bij PSV. Maar het zegt ook wel genoeg dat hij niet vanaf het begin basisspeler was: hij moet er veel meer uit gaan halen.”

Perez: “Arne Slot zegt bij Feyenoord altijd dat zijn spelers eerst moeten leren om hard te werken en druk te zetten. Als Tillman dat ook nog leert, dan hebben ze echt een goede zet gedaan. Die twaalf miljoen wordt dan – even kijk: hoe kan ik opvallen? – honderdtwintig miljoen.”

