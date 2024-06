Sneijder lyrisch over beslissing van Koeman: ‘Heel goed, chapeau!’

Wesley Sneijder is van mening dat bondscoach Ronald Koeman een juiste beslissing heeft gemaakt door nu al bekend te maken wie de eerste doelman van het Nederlands elftal gaat zijn op het Europees kampioenschap. Volgens de recordinternational van Oranje is deze duidelijkheid belangrijk in de voorbereiding op het eindtoernooi, ook voor alle drie de keepers.

"Ik vind het vooral goed dat er gelijk duidelijkheid is", aldus Sneijder bij De Oranjezomer. De oud-prof weet dat er in het verleden wel eens een keepersdiscussie is geweest bij he Nederland elftal. “Nu ga je zo’n voorbereiding in voor het EK en is er gewoon gelijk duidelijkheid. Voor de keepers is dat ook fijn, als is het voor de andere twee een teleurstelling. Maar Verbruggen kan zich nu optimaal voorbereiden op het EK. Die weet gewoon dat hij de eerste keeper is. Dus, chapeau!"

Met de keuze voor Verbruggen heeft Koeman een goede keuze gemaakt volgens tafelgenoot Jack van Gelder. "Hij speelt in de Premier League en heeft zich in de laatste interlands uitstekend getoond. Het grote probleem van Justin Bijlow is dat hij zoveel blessures heeft. Anders ben ik ervan overtuigd dat hij de eerste keus was geweest, maar ik snap dat de bondscoach dat niet aandurft. Stel dat het fout gaat, dan krijg je een van de twee jongens die toch lichtelijk teleurgesteld is."

Van Gelder wil er dan ook niets van weten dat Verbruggen te jong zou zijn. "Hij toont zich niet als een 21-jarige, het is een heel volwassen kerel. Het is een persoonlijkheid en dat straalt hij uit”, besluit hij.

