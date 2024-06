Sneijder denkt te weten welk systeem Koeman gaat spelen en vult moeilijke keuze in

Wesley Sneijder vindt dat en de voorhoede van het Nederlands elftal moeten vormen op het EK, zo geeft de analist aan in het programma De Oranjezomer. De recordinternational verwacht dat Oranje zal aantreden in een 5-3-2 systeem, waar Brobbey en Memphis in zijn ogen geschikt voor zijn.

"Ik denk nog steeds Brobbey en Memphis", zegt Sneijder na een vraag van presentatrice Hélène Hendriks over hoe de voorhoede van het Nederlands elftal eruit gaat zien op het EK. "Ik denk dat die complementair zijn aan elkaar", zegt Sneijder over Memphis en de spits van Ajax. "Memphis kan perfect in een rol om Brobbey heen spelen. Alleen heeft Brobbey natuurlijk ook wel veel met blessures te maken gehad, dus de vraag is of hij fit is."

Artikel gaat verder onder video

Dat laatste lijkt wel het geval te zijn. Brobbey is de laatste paar wedstrijden bij Ajax goed doorgekomen en is fit aangekomen in Zeist. Sneijder geeft de Ajacied, mede vanwege het systeem, een goede kans om minuten te gaan maken in Duitsland: "Ik denk nog steeds dat we 5-3-2 gaan spelen, dus dat zou voor mij de meest logische keuze zijn", zegt de voormalig middenvelder over zijn ideale voorhoede.

Sneijder is niet de enige die Brobbey graag in de basis bij het Nederlands elftal wil zien. Ook Anco Jansen, woensdagavond te gast in het programma Voetbalpraat op ESPN, liet zich positief uit over de fysiek sterke aanvaller van Ajax: "Hij is voor mij de ideale nummer negen", zei Jansen onder meer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Ligt waarschuwt voor rampscenario Oranje op EK

Matthijs de Ligt blikt vooruit op de wedstrijden tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk op het EK.