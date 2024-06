Anco Jansen pleit voor Ajacied in de spits bij Oranje: ‘Hij is honderd procent mijn nummer negen’

Als Anco Jansen bondscoach van het Nederlands elftal was geweest, dan had hij het wel geweten: zou de eerste spits van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap zijn. Er zijn wat twijfels over de fitheid van Memphis Depay en daarom opteert de oud-voetballer voor de Ajacied in de aanval.

"Brobbey was mijn absolute nummer een geweest”, aldus Jansen bij Voetbalpraat. “Dat hangt natuurlijk wel af van fitheid en noem allemaal maar op. Als ik de hele selectie neem en iedereen is honderd procent fit, dan is Brobbey honderd procent mijn nummer negen.”

Voor Depay ziet de voormalig FC Emmen-speler een hele andere rol weggelegd. “Ik zou met Depay vanaf links spelen, Simons vanaf rechts en het middenveld bestaande uit Veerman, Reijnders en Frenkie (De Jong, red.)”, vervolgt Jansen, die geen basisplek in gedachten heeft voor Cody Gakpo.

Vincent Schildkamp is echter niet zo gecharmeerd van Brobbey. “Als je zijn fitheid ziet, zijn eerste aanname vind ik nog steeds niet van het Nederlands elftal-niveau en als je niet tot twintig goals komt in de Nederlandse competitie. Dan ben je in mijn ogen niet een potentiële superster.”

Schildkamp plaatst echter wel een kanttekening. “Als je moet kiezen tussen een kwakkelende Memphis en daarnaast Brobbey of Weghorst als je echt met een pure centrumspits wil spelen, dan zou ik voor Brobbey gaan”, vervolgt Schildkamp. “Je hebt natuurlijk een hele vervelende wedstrijd als je daartegen moet spelen. Daaromheen kun je natuurlijk wel wat doen.”

De commentator van ESPN krijgt bijval van analist Kees Kwakman. “Voor Brobbey is het natuurlijk wel fijner met wat kwaliteit om hem heen. Ik denk dat hij daar wel extra van kan profiteren. Dat zou ook wel lekker zijn”, besluit hij het onderwerp.

