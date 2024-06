'Wim Jonk in gesprek over terugkeer als hoofdtrainer in de Eredivisie'

Wim Jonk is volgens het doorgaans goed ingevoerde X-account Volendam Inside in beeld als hoofdtrainer bij kersvers promovendus NAC Breda. De 57-jarige oud-middenvelder zit zonder club sinds hij in december vorig jaar na een rumoerige periode vertrok bij FC Volendam.

Jonk was tussen 2019 en 2023 hoofdtrainer van Het Andere Oranje, dat onder zijn leiding promotie naar de Eredivisie afdwong en zich in het eerste jaar wist te handhaven op het hoogste niveau. In de zomer van 2023 deed de voormalig Oranje-international vervolgens een stap terug, of omhoog, zo u wilt, om als directeur profvoetbal verder te gaan. In december kwam aan zijn dienstverband na een uiterst rumoerige periode echter een einde.

Bovengenoemd account schrijft op X van 'diverse bronnen' bevestiging te hebben gekregen dat Jonk op gesprek is geweest bij NAC. De Brabantse club plaatste zich afgelopen seizoen als nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie op het nippertje voor de play-offs, waarin het vervolgens verrassend toesloeg. Na dubbele confrontaties met achtereenvolgens Roda JC, FC Emmen en Excelsior keert de club komend seizoen na een absentie van vijf jaar terug in de Eredivisie.

Trainer Jean-Paul van Gastel maakt de gang naar het hoogste niveau echter niet mee. De oud-voetballer nam in september het stokje over van de door NAC ontslagen Peter Hyballa. Ver voordat de promotie bewerkstelligd was, werd al duidelijk dat de oud-speler van onder meer Willem II en Feyenoord volgend seizoen een nieuwe uitdaging elders aan zal gaan. In diverse interviews heeft Van Gastel zich de afgelopen dagen vernietigend uitgelaten over zijn verstandhouding met de clubleiding in Breda.

Wim Jonk zou volgens 'diverse bronnen' op gesprek zijn geweest bij promovendus NAC Breda, voor de functie van hoofdtrainer.



In mei kwamen er ook al berichten bij ons binnen, over vermeende interesse van de club uit Breda #nacbreda #wimjonk #eredivisie pic.twitter.com/Eso0mWvakU — 𝗩𝗼𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗺 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 (@InsideVolendam) June 4, 2024

