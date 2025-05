Nijhuis nam drastische maatregel na ophef om rode kaart Goes: 'Johan heeft me echt kapotgemaakt'

Scheidsrechter Bas Nijhuis doet in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside een boekje open over de ophef die ontstond nadat hij met rood van het veld stuurde in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ. De arbiter besloot uiteindelijk zelfs om Nederland tijdelijk te ontvluchten.

In de blessuretijd van het duel in Deventer, de 0-3 eindstand in het voordeel van AZ was al bereikt, greep Nijhuis op advies van zijn grensrechter naar de rode kaart toen Goes een overtreding beging op tegenstander Enric Llansana. De prent voor de veelbesproken verdediger zette onder meer kwaad bloed bij Johan Derksen, die in Vandaag Inside fel van leer trok: "Ik vind het eerlijk gezegd het tragische dieptepunt van de scheidsrechterscarrière van Bas Nijhuis", sprak De Snor onder meer. "Ik vind dat de KNVB deze zaak moet seponeren. Die jongen is groot onrecht aangedaan. Als je hier een rode kaart voor krijgt, zou ik de spelers aanraden om nooit meer een sliding te maken", aldus Derksen.

De aanklager betaald voetbal stelde voor om Goes voor drie duels te schorsen (waarvan eentje voorwaardelijk), maar AZ tekende met succes beroep aan. De tuchtcommissie gaf de club namelijk deels gelijk en besloot vorige week de schorsing terug te brengen tot twee duels (een voorwaardelijk), waardoor de verdediger alleen het thuisduel met FC Groningen van afgelopen zondag (3-0 winst) aan zich voorbij moest laten gaan.

Wilfred Genee vraagt Nijhuis na afloop van de Vandaag Inside-uitzending van maandag, waarin de scheidsrechter te gast was, hoe hij de nasleep rond de rode kaart voor Goes heeft ervaren. "Het was best wel treurig, ja", zegt Nijhuis. "Je wordt door iedereen op straat aangesproken natuurlijk, Johan heeft me echt kapotgemaakt." Valentijn Driessen vraagt vervolgens of dat de reden is dat Nijhuis 'moest vluchten' en zegt met een kwinkslag: "Naar Roemenië?". Nijhuis kan erom lachen en bevestigt dat hij Nederland tijdelijk achter zich heeft gelaten: "Nee, ik heb maandag het vliegtuig gepakt naar Gran Canaria. Toen ben ik vrijdag teruggekomen en dacht ik: en nu is de rust teruggekeerd." Genee vraagt ietwat ongelovig door: "Zonder gekheid, zijn er veel mensen die je aanspreken?", waarop Nijhuis antwoordt: "Heel veel, het is niét normaal. Óveral: 'Wat doet Johan nou? Wat is er aan de hand?'. Heel veel. Maar iedereen mag ook een mening hebben", zegt de scheidsrechter.

