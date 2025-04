'Een van de zeldzame keren dat Derksen dit deed in Vandaag Inside'

Stefan Raatgever, media- en popmuziekjournalist van Het Parool, verbaast zich over de vele media-aandacht voor Vandaag Inside. Het programma staat ook deze week in het middelpunt van de belangstelling vanwege het ontbreken van Johan Derksen in de uitzending van dinsdagavond. De reden bleef in eerste instantie onduidelijk, maar Derksen zelf stelde woensdag dat hij geen verklaring schuldig was over privéomstandigheden. Volgens Raatgever was het ‘een van de zeldzame keren dat hij in de VI-studio geen onzin verkondigde’.

De vaste kijkers van Vandaag Inside die dinsdagavond al helemaal klaar zaten voor een nieuwe uitzending, werden in de gebruikelijke promo voor de reclame verrast door Wilfred Genee. De presentator van het programma voorziet normaal gesproken samen met Derksen de promo van de uitzending, maar wist zich ditmaal vergezeld door Albert Verlinde. Laatstgenoemde is sinds een paar maanden de vervanger van René van der Gijp op de woensdagen, maar maakte dinsdag zijn opwachting als vervanger van Derksen. De Snor ontbrak vanwege privéomstandigheden, maar wat er precies aan de hand was, werd woensdagavond pas duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Raatgever schakelde dan ook in voor de derde uitzending van deze week. “Daar stond hij weer. Zijn afwezigheid was een dag lang nieuws geweest voor alle entertainmentrubrieken. Speculaties volgden. Was Johan Derksens hond misschien overleden? Omdat Derksen zelf geen reden had gegeven voor zijn absentie had De Telegraaf zijn dochter gebeld. Zelfs het ANP wijdde in totaal vier berichten aan Derksens snipperdag”, zo schrijft Raatgever op de website van Het Parool over de media-aandacht voor Derksen. “Hij vond dat hij geen verklaring schuldig was over privéomstandigheden. Het was een van de zeldzame keren dat hij in de VI-studio geen onzin verkondigde”, schrijft Raatgever cynisch.

LEES OOK: Johan Derksen: ‘Vandaag is maar weer eens bewezen…’

‘Mediabom’

Derksen liet zich desalniettemin uit over zijn afwezigheid dinsdagavond. Zijn vrouw bleek haar heup te hebben gebroken en moest worden onderzocht op mogelijke kanker. Een tumor werd niet aangetroffen, maar het onderzoek naar botkanker loopt nog. Derksen stapte woensdag in elk geval 'gewoon' weer in de auto naar de studio in Hilversum. Raatgever heeft zich verbaasd over de vele berichten die de afgelopen dagen voorbijkwamen over Derksen. “Het blijft al met al een onverklaarbaar mechanisme: elk bedrijfsnieuwtje binnen Vandaag Inside veroorzaakt een mediabom. Elke ruzie aan tafel van het programma, opgericht om ruzies te veroorzaken, wordt verslagen alsof het een geopolitiek conflict is. Als René van der Gijp een dagje vrij wil, wordt op krantensites en in podcast gesoebat of dat de continuïteit niet in gevaar brengt en als Derksen een dag ontbreekt wordt nog net geen thema-uitzending van Opsporing Verzocht opgezet.”

Raatgever kan het enigszins begrijpen, want Vandaag Inside is nou eenmaal ‘een goed bekeken programma en voor veel kijkers onderdeel van een vaste routine’. “Maar dat is het Journaal ook. De obsessie voor de mannen van VI kan uit niets anders voortkomen dan opportunisme: berichtgeving over het programma scoort namelijk altijd. Zelfs bij ruzie 143 blijkt er nog een groot contingent kijkers benieuwd hoe die nu weer zal aflopen. En zo zullen er vermoedelijk binnenkort berichten verschijnen over de nieuwe controles van mevrouw Derksen en daarna ook over de gezondheid van de hond”, besluit de media- en popmuziekjournalist.

Johan Derksen vertelde woensdagavond waarom hij 24 uur eerder ontbrak in de uitzending van Vandaag Inside. Bekijk het fragment hieronder.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Nicky van der Gijp: 'Wat René toen aan tafel deed, zou ik niet doen' 🔗

👉 Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside: 'Totale misrekening' 🔗

👉 Twee Vandaag Inside-gasten sneren in slotseconden hard naar elkaar 🔗

👉 Vandaag Inside-tafelgast wordt aangevallen: 'Hij is een probleem' 🔗

👉 Bizar moment Vandaag Inside: Van der Gijp staat plots op uit zijn stoel 🔗

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

👉 Johan Derksen ontvangt woedend telefoontje na uitspraak bij Vandaag Inside 🔗

👉 Sylvie Meis slaat keihard terug naar Derksen, 'zeer gemene reacties' op YouTube 🔗

👉 Johan Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside 🔗

👉 Derksen geeft gehoor aan dringende kijkerswens bij Vandaag Inside 🔗

👉 Dit is waarom Johan Derksen een boete van 220 euro moet betalen 🔗