Johan Derksen ontbreekt dinsdagavond bij Vandaag Inside

Johan Derksen is dinsdagavond niet aanwezig bij Vandaag Inside. Het boegbeeld van het programma ontbreekt vanwege privéomstandigheden bij het programma. Hij wordt vervangen door Albert Verlinde.

Wilfred Genee en Derksen doen normaal gesproken enkele minuten voor de uitzending een voorstukje om het programma op SBS 6 in te leiden. Kijkers konden direct zien dat niet Derksen maar Verlinde samen met Genee stond om de opening te verzorgen. "Even voor de duidelijkheid: Johan is er vanavond niet, door privéomstandigheden", aldus Genee, die zich vervolgens richt tot Verlinde. "Jij bent vanavond even de Johan van dienst."

LEES OOK: Vandaag Inside-tafelgast wordt aangevallen: 'Hij is een probleem'

Bij de start van het programma wordt nogmaals door Genee benadrukt dat Derksen vanwege privéomstandigheden ontbreekt. "Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een uitzending van Vandaag Inside. Niet zomaar alweer een uitzending, Johan Derksen is er vandaag helaas niet bij vanwege privéproblemen."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Felle VI-discussie over homoseksualiteit, tussen de twee meest verrassende gasten

Derksen wordt in de uitzending dus vervangen door Verlinde, terwijl René van der Gijp en Valentijn Driessen ook aan tafel zitten. Politiek verslaggever Merel Ek en kijkcijferexpert Tina Nijkamp zitten aan de bar bij het programma.

VIDEO - Johan Derksen afwezig bij Vandaag Inside wegens privéomstandigheden

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

👉 Johan Derksen is op zijn zachtst gezegd geen fan van een nieuw programma bij Veronica. 🔗

👉 Johan Derksen ontving recentelijk een woedend telefoontje na een uitspraak bij Vandaag Inside. 🔗

👉 René van der Gijp steekt bij Vandaag Inside veel op van Johan Derksen, vertelt hij op cynische wijze. 🔗

👉 Dit is waarom Johan Derksen een boete van 220 euro moet betalen. 🔗

👉 Een ex-lieveling van Vandaag Inside wordt nu geslacht door Johan Derksen. "Ik erger me kapot aan hem." 🔗