Derksen bekritiseert Talpa: ‘Dan moet je je als zender echt schamen'

Johan Derksen is op zijn zachtst gezegd geen fan van het nieuwe Veronica-programma Power Slap. Daarin wordt de gelijknamige extreme sport uitgevoerd. Christ Woerts, een bekend Vandaag Inside-gezicht, haalde het programma naar Nederland, maar Derksen vindt dat Veronica ‘zich moet schamen’.

Vrijdagavond kondigt Wilfred Genee in Vandaag Inside de uitzending van Power Slap aan: “Vanavond is het zover. De aankoop van Chris Woerts, dat Power Slap, wordt vanavond uitgezonden.” “Oké, wat is dat?”, vraagt René van der Gijp. Genee legt uit: “Dat is echt dat klappen op het gezicht, weet je wel?”

Bij Power Slap staan twee personen bij een tafel, die elkaar om en om een flinke klap op elkaars gezicht geven. In december maakte sportmarketeer Woerts in VI al bekend dat de sport een Nederlands podium zou krijgen: “Het is ongelooflijk populair in Amerika. Je hebt dertig seconden om te herstellen en dan mag je zelf een klap uitdelen. Het wordt echt heel groot.”

“Er zijn nog mensen die het gaan analyseren ook”, merkt Gijp op. “Remy Bonjasky, volgens mij gaat hij het analyseren.” “Wie gaat het presenteren dan?”, wil Genee weten. “Mark Schaaf”, luidt het antwoord van Hélène Hendriks. “Wie?”, vraagt Genee. “Mark Schaaf”, is nogmaals het antwoord van Hendriks, die eraan toevoegt: “Hij is bekend hier van SBS, het is jouw oud-collega.” Ook Derksen laat zijn mening blijken over het programma op Veronica, dat net als SBS onderdeel is van het bedrijf Talpa: “Ik vind het zo primitief om dit als entertainment uit te zenden. Dan moet je je als zender echt schamen.”

