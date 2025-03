Derksen doet boekje open over vader van Dean Huijsen: ‘Hij had verkeerde vrienden’

Een opmerkelijke onthulling van Johan Derksen maandagavond in Vandaag Inside over Donny Huijsen, de vader van Spaans international en Bournemouth-verdediger .

Dean Hujssen wordt daags na het Nations League-duel tussen Oranje en Spanje vanwege zijn spel bewierookt bij Vandaag Inside. Onder anderen Valentijn Driessen geeft hoog op over de centrumverdediger, die werd geboren in Nederland maar al op vijfjarige leeftijd naar Spanje verhuisde en uiteindelijk opteerde voor een interlandloopbaan bij La Roja. “Hij was echt geweldig. Huijsen geeft steekballen, hij durft in te dribbelen, hij is tweebenig…”, somt Driessen op.

Derksen ziet zijn kans vervolgens schoon om een verhaal te vertellen over de vader van de verdediger: oud-profvoetballer Donny Huijsen. Laatstgenoemde speelde tijdens zijn carrière voor onder meer Ajax, Haarlem en AZ. “Z’n vader had wat verkeerde vrienden”, leidt Derksen zijn verhaal in.

De flamboyante televisiepersoonlijkheid vertelt vervolgens dat Donny Huijsen banden had met ‘drie Heineken-ontvoerders’. “Hij introduceerde die drie Heineken-ontvoerders bij AZ. Die voorzitter van AZ was als de dood voor die gasten, want dat waren die Heineken-ontvoerders. Die vader van Dean Huijssen had daar relaties mee”, aldus Derksen. Hij refereert vermoedelijk aan Cor van Hout, Willem Holleeder, Frans Meijer, die in 1983 betrokken waren bij de ontvoering van Freddy Heineken, toenmalig directeur van bierbrouwerij Heineken, en zijn chauffeur Ab Doderer.

