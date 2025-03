Bargast Vandaag Inside krijgt daverend applaus na gevatte opmerking richting Genee

Roger Derikx heeft woensdagavond een daverend applaus gekregen in de uitzending van Vandaag Inside na een gevatte opmerking richting Wilfred Genee. De bargast was aanwezig in de talkshow om te praten over de toeslagenaffaire, waar hij zelf slachtoffer van is geworden. Als Genee na een lange discussie door wil naar het volgende onderwerp, nodigt Derikx zichzelf uit voor zijn podcast om verder te praten.

Woensdagavond zit Derikx bij Vandaag Inside aan de bar om over de toeslagenaffaire te praten. Hij is zelf slachtoffer geworden van de affaire en doet zodoende zeer gepassioneerd zijn verhaal. Ongeveer halverwege de uitzending besluit Genee dat het onderwerp voldoende is behandeld, dus doet hij een poging het gesprek tot een einde te brengen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen maakt Lubach nog voor begin Vandaag Inside belachelijk

“Ik begrijp je punt heel goed Roger en daarom is het goed dat je je verhaal vertelt”, haakt Genee in op de bargast. “Ik kan je alleen niet tegemoetkomen om een hele uitzending aan jou te geven.” Daar heeft Derikx wel begrip voor, maar hij zou ook langer over het onderwerp willen discussiëren. “Ik heb gehoord dat je een podcast doet”, nodigt hij zichzelf uit voor de podcast Zo lang het leuk is. Na deze opmerking begint de studio luid te lachen en klinkt er een daverend applaus.

LEES OOK: Vandaag Inside-gast is na 325 dagen terug en daar zijn weinig kijkers blij mee

Aan het einde van de uitzending besluit Genee nog een keer op het onderwerp terug te komen. “Ik bel je voor mijn podcast”, stelt de presentator in zijn afsluitende praatje. “Oh nee, ik weet niet wie er zit, dus dat kan ik niet zelf doen.” Het idee van de podcast van Genee is dat hij voorafgaand aan het opnemen van de podcast geen idee heeft met wie hij in gesprek gaat, waardoor hij zich niet tot in de puntjes kan voorbereiden op een interview.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Chris Woerts pleit voor een nieuw gezicht in Vandaag Inside: "Hij heeft humor, ik zou het zeker doen!", adviseert de sportmarketeer. 🔗

👉 Een schokkend verhaal bij Vandaag Inside. "Ik heb meegemaakt dat mijn t-shirt kapotgescheurd werd." 🔗

👉 Een 'gecancelde' Vandaag Inside-gast beticht Johan Derksen van liegen. "Dan zou je een knal voor je kanis hebben gekregen." 🔗

👉 Televisiekenner Tina Nijkamp zou hard ingrijpen bij Vandaag Inside, als zij het nog voor het zeggen had bij SBS6. 🔗

👉 Een Vandaag Inside-gast wil nooit meer terugkomen in het praatprogramma. "Niet voor herhaling vatbaar", is ze duidelijk. 🔗