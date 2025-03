Vandaag Inside-gast is na 325 dagen terug en daar zijn weinig kijkers blij mee

Na een lange afwezigheid keerde voormalig wielrenster Roxane Knetemann maandagavond terug bij Vandaag Inside. Vaste kijkers van het SBS6-programma zijn echter niet enthousiast over haar rentree als bargast. Johan Derksen verklaarde waarom ze er lange tijd niet bij.

Sinds 3 mei 2024 was Knetemann niet meer te gast, maar na 325 dagen was ze weer terug. “Ik vind het altijd leuk om hier te zijn. Ik was even bang dat ik bij jullie uit de gratie was”, zei ze maandagavond, waarna Derksen reageerde: “Zo zitten wij niet in elkaar, maar jij was de hele zomer met de NOS op pad. Wij zijn niet zo belangrijk voor jou. De NOS is jouw hoofdwerkgever, toch?”

Artikel gaat verder onder video

Knetemann verzekerde: “Dat jullie niet belangrijk zijn, dat is niet waar. De NOS is mijn hoofdwerkgever, maar dat heeft ermee te maken dat ik over wielrennen praat en de NOS een groot aandeel heeft in het wielrennen dat in Nederland wordt uitgezonden.”

© Vandaag Inside

Op sociale media blijken kijkers niet enthousiast over haar terugkeer. “Ik heb haar niet gemist. Had voor mij weg mogen blijven”, luidt de meest gelikete reactie op de Facebook-pagina van Vandaag Inside. Ook de meeste andere reacties zijn kritisch, al is er her en der ook steun te lezen voor Knetemann. “Het is fijn dat Roxane weer plaats heeft bij VI en er zijn heel veel mensen die dat met mij eens zijn, denk ik!”

VIDEO - Roxane Knetemann terug aan de bar bij Vandaag Inside: 'Johan, je weet dat dat niet waar is'

➡️ Meer nieuws over Vandaag Inside

👉 Chris Woerts pleit voor een nieuw gezicht in Vandaag Inside: "Hij heeft humor, ik zou het zeker doen!", adviseert de sportmarketeer. 🔗

👉 Een schokkend verhaal bij Vandaag Inside. "Ik heb meegemaakt dat mijn t-shirt kapotgescheurd werd." 🔗

👉 Een 'gecancelde' Vandaag Inside-gast beticht Johan Derksen van liegen. "Dan zou je een knal voor je kanis hebben gekregen." 🔗

👉 Televisiekenner Tina Nijkamp zou hard ingrijpen bij Vandaag Inside, als zij het nog voor het zeggen had bij SBS6. 🔗

👉 Een Vandaag Inside-gast wil nooit meer terugkomen in het praatprogramma. "Niet voor herhaling vatbaar", is ze duidelijk. 🔗