Vandaag Inside-gast wil nooit meer terugkomen: 'Niet voor herhaling vatbaar'

Annemiek van Vleuten was maandag voor het eerst, maar óók voor het laatst te gast in Vandaag Inside. De voormalig topwielrenster zegt in gesprek met presentator Wilfred Genee in de online rubriek In de Wandelgangen dat haar optreden in de talkshow 'niet voor herhaling vatbaar' was.

Van Vleuten (42) behoorde jarenlang tot de top van het vrouwenpeloton. Zo werd de (echt waar!) in Vleuten geboren wielrenster in haar lange loopbaan onder meer Olympisch kampioen tijdrijden op de Spelen in Tokyo, die vanwege de covid-pandemie in 2021 werd gehouden, terwijl ze op die discipline in 2019 en 2022 ook de wereldtitel in de wacht sleepte. Daarnaast werd Van Vleuten in zowel 2019 als in 2022 wereldkampioen op de weg en schreef ze zowel de Giro d'Italia (vier keer), de Tour de France Femmes (eenmaal) als La Vuelta Femenina (drie keer) op haar naam. In 2023 hing Van Vleuten haar koersfiets aan de wilgen, sindsdien was zij onder meer te zien als analist bij de NOS en werkt ze als performance coach bij de ploeg Fenix-Deceuninck.

Maandag debuteerde Van Vleuten als bargast in Vandaag Inside. Genee blikt met de oud-wielrenster terug op haar optreden, wat een wat ongemakkelijk gesprek oplevert. "Hoe het beviel? Het ging. Nee, ik vond het niet spannend", zegt Van Vleuten. Genee vraagt door: "Het had erger gekund?", waarop Van Vleuten zich andermaal op de vlakte houdt: "Ik had me nergens op ingesteld." "Hele lage verwachtingen dus", stelt Genee vast. "Wel bijzonder allemaal, dan, vond je het wel grappig?", vraagt de presentator vervolgens. "Ik vond het wel leuk om een keer bij aanwezig te zijn. Maar niet voor herhaling vatbaar, nee", reageert Van Vleuten.

"Wij analyseren na afloop altijd onze gasten, dan vallen er een heleboel af en zo nu en dan mogen ze door. Maar nu vallen wij af", stelt Genee daarop vast. "Het is wel jammer dat ik hier in mijn eentje sta, hier had de rest ook bij moeten zijn. Je vond het eigenlijk niks, dat is wat je zegt?" Van Vleuten weet zich daarop niet helemaal een houding te geven en zegt: "Nee, jawel hoor, nee." Later legt ze uit: "Ik zat hier als analist van het wielrennen, dat vind ik leuk. Maar wat jullie verder bespreken, prima, maar daar hoef ik me niet mee te bemoeien."

