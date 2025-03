Johan Derksen beticht collega van grote leugen over hem

Johan Derksen heeft Henny Huisman vrijdagavond beticht van liegen over hem. De Snor haalde een dag eerder bij Vandaag Inside flink uit naar Huisman, waarna de presentator in De 538 Ochtendshow vertelde ieder jaar sigaren aan Derksen te geven voor zijn verjaardag. Daar is volgens de oud-voetballer niets van waar.

Derksen baarde donderdagavond opzien door Huisman live op televisie volledig te fileren. De televisiepersoonlijkheid noemde de 73-jarige presentator onder meer een ‘oude zielenpoot’, wat bij veel mensen verkeerd viel. Vrijdagochtend werd Huisman door 538 gebeld om te reageren op de uitspraken van Derksen. Daar gaf de televisiepersoonlijkheid aan al zeven jaar een doos sigaren aan Derksen te geven voor diens verjaardag.

Vrijdagavond wordt Derksen bij Vandaag Inside geconfronteerd met de beelden van een dag eerder, waarna hij bij zijn standpunt blijft. Vervolgens krijgt hij ook het fragment van Huisman bij 538 te zien. “Ik heb toen ik zeventig werd, dat is zes jaar geleden, een keer een doosje sigaren van hem gehad, helemaal niet ieder jaar. Het zal me ook een worst zijn, maar het is gewoon niet waar”, reageert Derksen fel.

Genee grapt over sigarendoosjes

Van Wilfred Genee krijgt Derksen wel altijd een doos sigaren voor zijn verjaardag. “Die sigaren die ik altijd aan je geef, die zijn eigenlijk van Henny Huisman”, grapt de presentator, waarna hij begint te lachen. “Dat is niet waar”, voegt hij er nog snel aan toe. “Dan heeft hij wel het goede merk, maar wel een beetje kleine doosjes”, lacht Derksen met zijn tafelgenoot mee.

VIDEO: Johan Derksen hoort leugen van Henny Huisman en reageert

