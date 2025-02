Hélène Hendriks plaatst merkwaardige tweet: 'Cybermannetje, kom er maar in'

Het heeft er alle schijn van dat het X-account van Hélène Hendriks dinsdag gehackt is. De 44-jarige presentatrice van De Oranjezondag en Ziggo Sport, die maandagavond nog te zien was in Vandaag Inside, 'plaatst' plotseling een investeringstip voor haar volgers die haar een ton zou hebben opgeleverd.

"Ongelofelijk!", begint de boodschap die door het X-account van Hendriks de wereld in wordt geslingerd. "Ik investeerde slechts 10.000 euro met een mentor die mijn vriend aanraadde en kreeg 107.000 euro terug. Voor de gëintresseerden: bekijk de reacties voor meer informatie!", aldus 'Hendriks'. Haar volgers hebben direct in de gaten wat er aan de hand is: "Ik heb het vermoeden dat je gehackt bent", schrijft er eentje. "Cybermannetje, kom er maar in", reageert een ander, verwijzend naar Vandaag Inside-gast Dave Maasland. "Tijd voor een nieuw wachtwoord, Hélène", aldus een derde twitteraar.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Pijnlijk: Hélène Hendriks maakt live op televisie na tien seconden een blunder

Hendriks was afgelopen vrijdag en maandag nog te zien als invalpresentator in Vandaag Inside. Dat kwam zo uit omdat Wilfred Genee haar recent tweemaal had vervangen bij haar eigen programma De Oranjezondag. De invalklus leverde Hendriks een bijzonder drukke week op, aangezien zij zondag óók haar eigen programma presenteerde én afgelopen week volop te zien was bij Ziggo Sport rond de Europese wedstrijden van de Nederlandse clubs.

LEES OOK: Hélène Hendriks ‘gecatfisht’ door Nederlandse trainer: ‘Heb jij zijn nummer?’

Tina Nijkamp spreekt van 'drie goede talkshowdagen' voor Hendriks. De kijkcijferkoningin meldt dat de VI-uitzendingen die Hendriks presenteerde met respectievelijk 1,14 miljoen en 1,12 miljoen kijkers bovengemiddeld hoog scoorden. Ook op De Oranjezondag stemden afgelopen weekend meer mensen af dan normaal gesproken het geval is: 818.000 kijkers.

© Talpa/@hendrikshelene - X/Realtimes

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen krijgt koude rillingen: 'Er is slechts één goede voetbalanalist in Nederland'

Johan Derksen kijkt niet graag naar voetbaltalkshows en is slechts positief over één analist.