Hélène Hendriks ‘gecatfisht’ door Nederlandse trainer: ‘Heb jij zijn nummer?’

Hélène Hendriks heeft in de uitzending van vrijdagavond van De Oranjewinter een poging ondernomen om het telefoonnummer van Patrick Kluivert te scoren. De sportpresentatrice deed onlangs een poging om de kersvers bondscoach van Indonesië te bereiken, maar bleek een compleet ander persoon aan de lijn te hebben.

Zoals bekend is Kluivert sinds kort bondscoach van Indonesië. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal heeft voor twee jaar getekend en neemt Alex Pastoor en Denny Landzaat mee als assistenten. Hendriks wilde de 48-jarige oud-spits feliciteren met zijn nieuwe klus, maar bleek ‘gecatfisht’ te worden.

Vrijdagavond deed Hendriks, tijdens de uitzending van De Oranjewinter, een poging om het juiste nummer van Kluivert te ontrafelen. Ze maakte gebruik van de aanwezigheid van Jan Joost van Gangelen: “Heb jij toevallig uit nummer van Patrick Kluivert?”, vroeg Hendriks aan de verslaggever van ESPN, die verbaasd opkeek en ‘ja’ reageerde.

“Ja, wij bleken gister de verkeerde te hebben. Dat leverde een enigszins ongemakkelijke situatie o. Wij bellen, maar het was gewoon een of ander random iemand”, legt de presentatrice uit. “Oh, echt waar. Nee, ik heb hem, ja”, antwoordt Van Gangelen, die al naar zijn broekzak grijpt. “Geef maar na de uitzending. Een beetje een catfish, was het. Ik had geen idee wie ik aan de lijn had”, voegt Hendriks er aan toe. Van Gangelen stelt zijn collega gerust en weet zeker dat zijn nummer in zijn telefoon klopt. “Ik heb hem nog gefeliciteerd met het bondscoachschap.”

