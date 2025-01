Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske wisselt flink tegen Willem II

Feyenoord-trainer Brian Priske voert na de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys (1-4) vermoedelijk flink wat wijzigingen door. Het Algemeen Dagblad verwacht dat onder meer Igor Paixão, Dávid Hancko en Gernot Trauner terugkeren in de uitwedstrijd tegen Willem II.

Feyenoord bereikte woensdagavond de kwartfinale van de beker nadat het met 1-4 wist te winnen van amateurclub Rijnsburgse Boys. Priske gaf in de achtste finale de kans aan een aantal wisselspelers, zo vormden Facundo Gonzalez en Thomas Beelen het centrale duo. De verwachting is dat dit tweetal zaterdagavond weer op de bank zit. Dávid Hancko en Gernot Trauner keren daardoor terug. Gijs Smal moet zijn plek afstaan aan Hugo Bueno. Givairo Read is de enige verdediger de mag blijven staan, evenals keeper Justin Bijlow.

Gjivai Zechiël keert zaterdag vermoedelijk ook weer terug op de bank, waardoor Calvin Stengs zijn opwachting maakt als aanvallende middenvelder. Ramiz Zerrouki en Antoni Milambo behouden hun basisplekken. In de aanval gunt Priske Paixão weer een plek bij de eerste elf. De Braziliaan zat tegen Rijnsburgse Boys op de bank in plaats van Ibrahim Osman. Santiago Giménez en Anis Hadj Moussa maken de aanval compleet.

Dat betekent dat In-beom Hwang en Quinten Timber nog altijd niet van de partij zijn bij de Rotterdammers. De wedstrijd tussen Willem II en Feyenoord start om 20.00 uur in het Koning Willem II Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Zerrouki, Stengs; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Willem II:

Didillon-Hödl; St. Jago, Behounek, Schouten, Sigurgeirsson; Doodeman, Bosch, Lambert, Sandra; Meerveld, Bokila.

